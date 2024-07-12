Месси: «Это мой последний Кубок Америки в карьере»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что проводит последний Кубок Америки в своей карьере.

«Это был трудный Кубок Америки для Аргентины, потому что команды играют более равномерно, чем когда-либо. Здесь очень плохие поля, очень высокие температуры... Для меня это последний Кубок Америки, мы играли на последнем чемпионате мира с Ди Марией и Отаменди, а сейчас играем последние матчи вместе и наслаждаемся этим по полной», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

37-летний аргентинец стал с национальной командой чемпионом мира (2022), обладателем Кубка Америки (2021), вице-чемпионом мира (2014) и трехкратным серебряным призером Кубка Америки (2007, 2015, 2016).

Сборная Аргентины в полуфинале Кубка Америки обыграла Канаду со счетом 2:0. В финале аргентинцы сыграют с Колумбией. Матч пройдет 15 июля и начнется в 03.00 мск.