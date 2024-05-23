На Кубке Америки-2024 не будет розовых карточек. Только желтые и красные

Сегодня появилась информация, что ближайшим летом на Кубке Америки к желтым и красным карточкам, используемым судьями, добавится розовая. Ее якобы рефери будет показывать в особых случаях.

На самом деле это не так. Речь идет о бланках, которые заполняются командами при заменах. Их обычно передают резервному. И для удобства собираются ввести бланк (карточку) другого цвета — розового. В него будет вноситься тот игрок, чья замена производится из-за черепно-мозговой травмы.

Такого рода повреждение дает право на дополнительную замену помимо предусмотренных. У нас, к сожалению, именно так и произошло в матче «Зенит» — ЦСКА, когда серьезно травмировался Владислав Тороп. У армейцев появилось право на еще одну замену.

Непонятно, кто первым допустил ошибку, решив, что розовая карточка будет использоваться судьями дополнительно к желтой и красной. Но такая ошибочная информация разлетелась по всему миру.

На самом деле достаточно зайти на сайт КОНМЕБОЛ и прочитать новость от 21 мая об изменении регламента Кубка Америки. В ней как раз и говорится о введении дополнительной замены на случай черепно-мозговой травмы и процедуре проведения такой замены — с заполнением розовой карточки. Похожие, кстати, используются в МЛС.