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Сегодня, 07:45

Луис Суарес: «Матч за третье место с Канадой был сложным»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал победу над Канадой (2:2, пенальти — 4:3) в матче за третье место на Кубке Америки-2024.

«Это был сложный матч за третье место. Мотивация и гордость бороться за футболку нашей страны. Никто не хочет играть такие игры, они сложные, но Уругвай требует, чтобы мы представляли себя в каждой игре наилучшим образом. Мы все были расстроены поражением, которое потерпели в полуфинале против Колумбии, и не было лучшего способа, чем закончить матч победой и стать третьими. Теперь мы должны выделить положительные моменты и исправить отрицательные», — приводит слова Суареса FutbolUy.

Форвард на Кубке Америки всего сыграл 4 матча и забил один гол. Уругвай в 10-й раз выиграл бронзовые медали Кубка Америки (1921, 1922, 1929, 1937, 1947, 1953, 1957, 1975, 2004, 2024).

Луис Суарес
Футбол
Сборная Канады по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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