Нуньеса дисквалифицировали на 5 матчей после драки с болельщиками на Кубке Америки

Нападающий сборной Уругвая Дарвин Нуньес дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 20 тысяч долларов за участие в драке с болельщиками на Кубке Америки-2024, сообщает AS.

После матча между сборными Колумбии и Уругвая (1:0) в полуфинале турнирана трибунах вспыхнул конфликт между колумбийскими и уругвайскими фанатами. Позже к ним присоединились футболисты сборной Уругвая. По словам игроков, они защищали членов своих семей, на которых напали колумбийцы.

На видео попал эпизод, в котором Нуньес бросает стул в сторону колумбийских болельщиков. Он стал не единственным футболистом, наказанным по итогам инцидента. Полузащитник Родриго Бентанкур получил дисквалификацию на 4 матча и оштрафован на 16 тысяч долларов, а Хосе Мария Хименес, Матиас Оливера и Рональд Араухо отстранены на три игры (+штраф 12 тысяч долларов).