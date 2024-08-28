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Кубок Америки

Сегодня, 17:41

Нуньеса дисквалифицировали на 5 матчей после драки с болельщиками на Кубке Америки

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дарвин Нуньес пытается разобраться с болельщиками сборной Колумбии.
Фото Getty Images
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Нападающий сборной Уругвая Дарвин Нуньес дисквалифицирован на 5 матчей и оштрафован на 20 тысяч долларов за участие в драке с болельщиками на Кубке Америки-2024, сообщает AS.

После матча между сборными Колумбии и Уругвая (1:0) в полуфинале турнирана трибунах вспыхнул конфликт между колумбийскими и уругвайскими фанатами. Позже к ним присоединились футболисты сборной Уругвая. По словам игроков, они защищали членов своих семей, на которых напали колумбийцы.

На видео попал эпизод, в котором Нуньес бросает стул в сторону колумбийских болельщиков. Он стал не единственным футболистом, наказанным по итогам инцидента. Полузащитник Родриго Бентанкур получил дисквалификацию на 4 матча и оштрафован на 16 тысяч долларов, а Хосе Мария Хименес, Матиас Оливера и Рональд Араухо отстранены на три игры (+штраф 12 тысяч долларов).

Футбол
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Сборная Уругвая по футболу
Дарвин Нуньес
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