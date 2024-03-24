Определились участники Кубка Америки-2024

Стали известны все участники Кубка Америки 2024 года. Турнир пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

Участники Кубка Америки-2024:

Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада

Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка

Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Коста-Рика

Действующим обладателем Кубка Америки является сборная Аргентины, которая в финале турнира в 2021 году победила Бразилию со счетом 1:0. Турнир проходил в Бразилии, а финал состоялся на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.