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Сегодня, 07:57

Отец Энцо Фернандеса: «Европейцам трудно понять наш футбольный фольклор»

Евгений Козинов
Корреспондент
Энцо Фернандес.
Фото Global Look Press
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Отец полузащитника «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса поддержал своего сына в скандале с расистской песней после победы в финале Кубка Америки-2024.

«Я знаю, какой у меня сын. Он не такой! Европейцу сложно понять наш футбольный фольклор. Он просто записал это видео в неподходящий момент. Он даже не осознавал, что поет. В 2014 году, когда Германия обыграла нас, они имитировали походку гаучо и обращались с нами как с невеждами. В 2018 году Франция высмеивала Месси из-за его роста. Но мы не заявляили, что нас дискриминировали», — цитирует AS Рауля Фернандеса.

После победы в финале Кубка Америки-2024 в автобусе сборной Аргентины хавбек Энцо Фернандес вместе с соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции.

Позже футболист извинился за свое поведение, однако все французские футболисты «Челси» отписались от своего одноклубника в социальных сетях.

17 июля международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидента.

Энцо Фернандес, Килиан Мбаппе. «Лицемеры». Аргентинские футболисты оскорбили Мбаппе и французов, скандал вышел на политический уровень
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Энцо Фернандес
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