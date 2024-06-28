США проиграли Панаме на Кубке Америки-2024

Сборная Панамы выиграла у команды США в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки-2024 — 2:1. Турнир проходит в США.

На 5-й минуте встречи американцы открыли счет, но гол был отменен ВАР из-за офсайда. На 18-й минуте нападающий Тимоти Веа получил красную карточку и американская команда осталась в меньшинстве, но это не помешало ей забить первой — отличился Фоларин Балогун. В середине тайма панамцы отыгрались благодаря голу Сесара Блэкмана.

На 83-й минуте нападающий панамской команды Хосе Фахардо Нельсон, вышебший на замену в перерыве, забил победный гол. В концовке встречи арбитр уравнял составы, удалив с поля Адальберто Карраскилью.

Панамцы набрали 3 очка и поднялись на 3-е место в группе C. Американцы идут вторыми с 3 очками и лучшей разницей мячей (1 против -1).