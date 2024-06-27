Сборные Панамы и США сыграют 28 июня в матче группы C Кубка Америки-2024 по футболу в США. Встреча начнется в 01.00 по московскому времени. Матч пройдет на поле арены «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (штат Джорджия).

Смотреть трансляцию игры Панама — США можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 00.00 мск. Игру прокомментирует Дмитрий Дуличенко. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Панама — США.

Сборная Панамы с главным тренером Томасом Кристиансеном в турнирной таблице группы C занимает четвертое место с 0 баллов. Сборная США с Греггом Берхалтером располагается на первой строчке с тремя очками.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно с помощью материала «СЭ».