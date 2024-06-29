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Кубок Америки

Сегодня, 05:58

Бразилия разгромила Парагвай на Кубке Америки-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
Винисиус Жуниор после забитого гола в матче с Парагваем.
Фото AFP
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Сборная Бразилии выиграла у команды Парагвая в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки-2024 — 4:1.

Нападающий бразильцев Винисиус Жуниор оформил дубль, а также по голу забили Савио и Лукас Пакета, который в первом тайме также не реализовал пенальти. Единственный мяч парагвайцев на счету Омара Альдерете.

В концовке встречи парагвайская команда осталась в меньшинстве, так как на 81-й минуте полузащитник Андрес Кубас получил красную карточку.

Бразильцы набрали 4 очка и занимают 2-е место в группе D. Парагвайцы идут на последней строчке — 0 очков.

Кубок Америки. Группа D
29 июн, 04:00. Allegiant Stadium (Лас-Вегас)
Парагвай
1:4
Бразилия
Винисиус Жуниор
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Парагвая по футболу
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