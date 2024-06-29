Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 01:30

Парагвай — Бразилия: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Матч Кубка Америки-2024 Парагвай — Бразилия пройдет 29 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Болельщики сборной Бразилии.
Болельщики сборной Бразилии.
Фото AFP
Telegram Дзен

29 июня сборные Парагвая и Бразилии сыграют в матче группы D на Кубке Америки-2024 по футболу. Встреча начнется в 04.00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Аллигант» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Смотреть видеотрансляцию матча можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Прямой эфир начнется в 03.00 мск. Прокомментирует игру Владимир Стогниенко. Следите за ключевыми событиями противостояния команд Даниэля Гарнеро и Доривала Жуниора с помощью матч-центра «СЭ».

Сборная Парагвая занимает в турнирной таблице группы D четвертое место с 0 баллов. Сборная Бразилии находится на второй строчке с одним очком.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно по ссылке в материале «СЭ».

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Парагвая по футболу
0
Читайте также
Карпин продлил контракт с РФС и остается тренером сборной России еще на четыре года
Саутгейт возглавил рейтинг самых богатых тренеров Евро-2024
Праздник выпускников «Алые паруса – 2024» в Петербурге. Видеотрансляция
Карпин отбил у РФС свой тренерский штаб и получил огромный контракт
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
На Украине заявили о невозможности восстановить разрушенную Бурштынскую ТЭС
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Колумбия — Коста-Рика: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Аргентина — Перу: время начала и где смотреть матч Кубка Америки