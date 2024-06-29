29 июня сборные Парагвая и Бразилии сыграют в матче группы D на Кубке Америки-2024 по футболу. Встреча начнется в 04.00 по московскому времени. Матч пройдет на стадионе «Аллигант» в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Смотреть видеотрансляцию матча можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Прямой эфир начнется в 03.00 мск. Прокомментирует игру Владимир Стогниенко. Следите за ключевыми событиями противостояния команд Даниэля Гарнеро и Доривала Жуниора с помощью матч-центра «СЭ».

Сборная Парагвая занимает в турнирной таблице группы D четвертое место с 0 баллов. Сборная Бразилии находится на второй строчке с одним очком.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно по ссылке в материале «СЭ».