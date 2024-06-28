29 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) сборные Парагвая и Бразилии сыграют в матче группы D Кубка Америки-2024 по футболу. Встреча начнется в 04.00 по московскому времени. Она пройдет на стадионе «Аллигант».

Видеотрансляция матча Парагвай — Бразилия пройдет в онлайн-сервисе Okko. Она будет доступна для всех пользователей с подпиской на платформу. Прямой эфир начнется в 04.00 мск. Игру прокомментирует Владимир Стогниенко.

Следите за ключевыми событиями противостояния Парагвай — Бразилия с помощью матч-центра «СЭ».

Сборная Парагвая с главным тренером Даниэлем Гарнеро занимает в турнирной таблице группы D четвертое место с 0 баллов. Сборная Бразилии с Доривалом Жуниором находится на второй строчке с одним очком.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно с помощью материала «СЭ».