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Перу — Чили: время начала и где смотреть матч Кубка Америки

Перу сыграет с Чили на Кубке Америки в ночь на 22 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Перу.
Фото Global Look Press
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Сборная Чили сыграет с командой Перу в рамках группового этапа Кубка Америки-2024 в ночь с 21 на 22 июня. Игра пройдет на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне, США. Начало — в 03:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Чили — Перу будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке. Начало эфира — в 03.00 мск.

Четвертьфинал состоится с 5 по 7 июля, полуфинал — с 10 и 11 июля, матч за третье место — 14 июля и финал — 15 июля.

Расписание матчей по датам и группам доступно на странице календаря Кубка Америки 2024 на сайте «СЭ».

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