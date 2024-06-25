Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 23:30

Перу — Канада: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Матч Кубка Америки-2024 Перу — Канада пройдет 26 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты сборной Канады.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Сборные Перу и Канады сыграют в ночь с 25 на 26 июня в матче группы А Кубка Америки-2024 по футболу. Встреча начнется в 01.00 по московскому времени. Матч пройдет на поле стадиона «Чилдренс Мерси Парк» городе Канзас-Сити (штат Канзас, США).

Смотреть трансляцию матча Перу — Канада можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko Спорт. Начало прямого эфира — в 00.00 мск. Игру прокомментирует Дмитрий Дуличенко. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Перу — Канада.

Перу с главным тренером Хорхе Фоссати занимает второе место в турнирной таблице группы А с одним баллом. Канада под руководством Джесси Марша набрала 0 очков и идет на четвертой строчке в квартете.

Кубок Америки 2024 года проходит в 14 городах и на 14 стадионах США. Финал турнира 2024 пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс 15 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно с помощью материала «СЭ».

Футбол
Сборная Канады по футболу
Сборная Перу по футболу
0
Читайте также
Царукяна дисквалифицировали из-за нападения на фаната
У аналитиков сборной Швейцарии украли три ноутбука перед матчем Евро с Италией
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Товарищ-автогол, голландские раздолбаи и никакой Франции в лидерах. Что случилось в матче Нидерланды – Австрия
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Месси угостил фанатов тортом в честь своего дня рождения