Сборные Перу и Канады сыграют в ночь с 25 на 26 июня в матче группы А Кубка Америки-2024 по футболу. Встреча начнется в 01.00 по московскому времени. Матч пройдет на поле стадиона «Чилдренс Мерси Парк» городе Канзас-Сити (штат Канзас, США).

Смотреть трансляцию матча Перу — Канада можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko Спорт. Начало прямого эфира — в 00.00 мск. Игру прокомментирует Дмитрий Дуличенко. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния Перу — Канада.

Перу с главным тренером Хорхе Фоссати занимает второе место в турнирной таблице группы А с одним баллом. Канада под руководством Джесси Марша набрала 0 очков и идет на четвертой строчке в квартете.

Кубок Америки 2024 года проходит в 14 городах и на 14 стадионах США. Финал турнира 2024 пройдет на «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс 15 июля и начнется в 03.00 по московскому времени.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно с помощью материала «СЭ».