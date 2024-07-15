Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 06:44

Появилось фото травмированной ноги Месси в финале Кубка Америки

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Травмированный Лионель Месси на скамейке запасных сборной Аргентины.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не смог доиграть до конца финальный матч Кубка Америки против Колумбии.

37-летний форвард, не сдерживая слез, покинул поле из-за травмы голеностопа. Футболист отправился на скамейку запасных, где досматривал матч с пакетом со льдом, приложенным к травмированной правой ноге.

Позднее Месси убрал пакет с голеностопа, в этот момент форвард попал в кадр трансляции матча. Заметно, что нога футболиста сильно опухла из-за повреждения.

Опухшая нога Лионеля Месси.

Матч Аргентина — Колумбия проходит в Майами (США) на стадионе «Хард Рок». Матч должен был начаться в 3.00 (мск), но начало задержали на 1 час и 20 минут из-за давки перед ареной.

Кубок Америки. Финал
15 июл, 04:20. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
1:0
Колумбия

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
13
Обсудить
Читайте также
Топ-8 вундеркиндов в истории Евро
Плющенко послал депутатов «в космос» после отказа поддержать бойкот Олимпиады
Российский летчик раскрыл детали попытки украинских спецслужб угнать Ту-22МЗ
Душный первый тайм, восхитительный Ямаль, подвиг Ольмо и титул не отдали «убийцам футбола». Что случилось в финале Евро-2024 Испания - Англия
СМИ сообщили о реакции силовиков на стрелявшего в Трампа еще до митинга
Медведев выразил уверенность в победе Трампа на выборах президента США
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Аргентина — Колумбия: ничья в основное время

Де ла Фуэнте вошел в тройку самых возрастных тренеров-победителей Евро