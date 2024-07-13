Президент Аргентины Милей: «Уже давно говорю, что Месси лучший игрок в истории»

Президент Аргентины Хавьер Милей считает форварда Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Уже давно говорю, что Лео лучший игрок в истории. Есть даже видео, где я говорил это раньше. Кроме того, Лионель превосходит Пеле по средней результативности. Для меня было бы честью принять Месси в своей резиденции», — цитирует главу государства La Nacion.

Ранее Милей называл Месси самым важным аргентинцем в мире, также отметив, что хотел бы поговорить с ним.

15 июля сборная Аргентины сыграет с Колумбией в финале Кубка Америки-2024. Начало игры — в 3.00 мск.