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Кубок Америки

Сегодня, 02:01

Родриго не получил травму в матче Кубка Америки Бразилия — Уругвай

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий сборной Бразилии Родриго избежал серьезной травмы в матче 1/4 финала Кубка Америки с Уругваем (0:0, пенальти — 2:4).

Как сообщает Vermouth Deportivo, 23-летний футболист с 15 июля сможет присоединиться к предсезонному тренировочному лагерю «Реала», если не возникнет непредвиденных обстоятельств.

В матче 1/4 финала Кубка Америки игрок сборной Уругвая Наитан Нандес шипами врезался в ногу Родриго, после чего получил красную карточку (74-я минута). Бразилец смог продолжить матч и был заменен только на 87-й минуте.

Игрок сборной Уругвая Мануэль Угарте (№ 5) радуется победе над Бразилией. Уругвай безжалостно выбил Бразилию, начало разгромной победе Колумбии положил Кордоба

Сборная Бразилии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
ФК Реал
Родриго («Реал»)
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