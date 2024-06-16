Критика сборной Бразилии от Роналдиньо является частью рекламной кампании

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо заявил, что его критика в адрес национальной команды является частью рекламной кампании.

«Я бы никогда не предал бразильский футбол. На самом деле это слова наших болельщиков. Это реальные комментарии, которые я видел в сети. От прочитанного, безусловно, может упасть мотивация.

Поддержка болельщиков имеет огромное значение для игроков. Ребята, в это время нашим парням нужна поддержка. Чем больше уверенности проявим мы, тем уверенные сыграют футболисты на турнире

Вот почему я присоединился к рекламной кампании, чтобы поддержать команду. Мы просим всех присылать сообщения поддержки во время Кубка Америки», — написал Роналдиньо в социальных сетях.

На Кубке Америки-2024 в США бразильцы сыграют в группе D против Колумбии, Парагвая и Коста-Рики. В предыдущем розыгрыше турнира «пентакампеоны» уступили в решающем матче сборной Аргентины.