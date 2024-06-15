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Сегодня, 18:23

Роналдиньо — о сборной Бразилии: «Это одна из худших команд за последнее время»

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Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо раскритиковал национальную команду в преддверии Кубка Америки-2024.

«Все, ребята, с меня хватит. Это печальный момент для всех поклонников бразильского футбола. С каждым разом становится все труднее находить в себе силы смотреть матчи. Это, пожалуй, одна из худших команд за последнее время. В ней нет игроков, которые могут стать лидерами.

Я следил за футболом с детства, задолго до того, как задумался о том, чтобы стать игроком, и я никогда не видел настолько плохой ситуации. Отсутствие любви к футболке сборной, отсутствие твердости духа и самое главное — отсутствие хорошего футбола», — написал Роналдиньо в своих социальных сетях.

Также Роналдиньо отметил, что не собирается следить за выступлениями сборной Бразилии на предстоящем Кубке Америки.

Турнир пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Бразильцы сыграют в группе D против Колумбии, Парагвая и Коста-Рики.

Роналдиньо
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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