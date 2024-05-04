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Кубок Америки

Сегодня, 05:56

Сборные на Кубке Америки-2024 смогут заявить 26 игроков

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборные смогут внести в своим заявки на Кубок Америки 26 футболистов.

«Почти наверняка в заявках на Кубок Америки будут 26 игроков, а не 23, так же, как на чемпионате мира и чемпионате Европы. КОНМЕБОЛ скоро это подтвердит официально», — написал инсайдер Эрнан Кастильо в Twitter.

Кубок Америки-2024 пройдет в США с 20 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале турнира в 2021 году победила Бразилию (1:0).

Рекордсменами по количеству титулов являются сразу две команды: Уругвай и Аргентина. Обе сборные побеждали по 15 раз.

Футбол
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