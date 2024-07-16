Силкин считает, что отсутствие Бальбуэны и Карраскаля может сказаться на результатах «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что отсутствие защитника Фабиана Бальбуэны и полузащитника Хорхе Карраскаля скажется на результатах бело-голубых.

Оба футболиста принимали участие в Кубке Америки-2024. Бальбуэна также вошел в заявку сборной Парагвая на Олимпиаду-2024.

«Конечно, отсутствие Бальбуэны и Карраскаля может сказаться на результатах «Динамо» в начале нового сезона. Особенно, если остальные выйдут не до конца готовыми, то, разумеется, отсутствие таких игроков скажется на игре бело-голубых. Карраскаль и Бальбуэна пришлись бы ко двору на старте сезона. Таких ребят вряд ли получится полноценно заменить. «Динамо» придётся очень тяжело без них в первых матчах», — приводит Legalbet слова Силкина.

«Динамо» проведет первый матч в чемпионате России-2024/25 20 июля против «Факела».