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Сегодня, 06:53

Скалони прокомментировал переживания Месси после травмы в Кубке Америки

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал реакцию форварда команды Лионеля Месси на травму в финале Кубка Америки.

«Во время матча я не смотрел на Месси, но потом увидел эти кадры. Месси — человек, который может прослезится из-за того, что был вынужден оставить своих партнёров. Ему не хотелось оставлять команду», — цитирует Скалони Telenoche.

Форвард покинул поле на 66-й минуте встречи из-за травмы лодыжки в финале Кубка Америки с Колумбией (1:0, д.в)

Ранее он рассказал о своем самочувствии.

Аргентина выиграла Кубок Америки в 16-й раз в истории, что является рекордом турнира.

Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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