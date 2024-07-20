Скалони прокомментировал переживания Месси после травмы в Кубке Америки

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал реакцию форварда команды Лионеля Месси на травму в финале Кубка Америки.

«Во время матча я не смотрел на Месси, но потом увидел эти кадры. Месси — человек, который может прослезится из-за того, что был вынужден оставить своих партнёров. Ему не хотелось оставлять команду», — цитирует Скалони Telenoche.

Форвард покинул поле на 66-й минуте встречи из-за травмы лодыжки в финале Кубка Америки с Колумбией (1:0, д.в)

Ранее он рассказал о своем самочувствии.