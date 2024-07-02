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Кубок Америки

Сегодня, 05:59

США проиграли Уругваю и не вышли в плей-офф домашнего Кубка Америки

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосе Фахардо Нельсон.
Фото USA Today Sports
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Сборная США проиграла команде Уругвая в матче 3-го тура группового турнира Кубка Америки-2024 — 0:1.

Единственный гол забил защитник Матиас Оливера на 66-й минуте встречи.

Кубок Америки. Группа С
02 июл, 04:00. Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
США
0:1
Уругвай

В другом матче группы С сборная Панамы переиграла Боливию — 3:1. Эдуардо Герерро, Сесар Янис и Хосе Фахардо Нельсон отличились у панамцев. Гол боливийцев на счету Бруно Миранды.

Кубок Америки. Группа С
02 июл, 04:00. Exploria Stadium (Орландо)
Боливия
1:3
Панама

Уругвай набрал 9 очков и стал первым в своей группе. Вторую путевку в плей-офф получила команда Панамы, набравшая 6 очков. США стали третьими — 3 очка, а боливийцы — последними с 0 очков.

Футбол
Сборная Боливии по футболу
Сборная Панамы по футболу
Сборная США по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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