США проиграли Уругваю и не вышли в плей-офф домашнего Кубка Америки

Сборная США проиграла команде Уругвая в матче 3-го тура группового турнира Кубка Америки-2024 — 0:1.

Единственный гол забил защитник Матиас Оливера на 66-й минуте встречи.

В другом матче группы С сборная Панамы переиграла Боливию — 3:1. Эдуардо Герерро, Сесар Янис и Хосе Фахардо Нельсон отличились у панамцев. Гол боливийцев на счету Бруно Миранды.

Уругвай набрал 9 очков и стал первым в своей группе. Вторую путевку в плей-офф получила команда Панамы, набравшая 6 очков. США стали третьими — 3 очка, а боливийцы — последними с 0 очков.