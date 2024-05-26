Стало известно, сколько призовых заработает победитель Кубка Америки-2024

Призовые Кубка Америки-2024 составят рекордные 72 миллиона долларов, сообщает издание ESPN.

За участие в турнире каждая из 16 сборных заработает по 2 млн. За выход в четвертьфинал командам положено дополнительно по 2 млн. Сборной, которая займет четвертое место, выплатят 4 млн. Бронзовый призер соревнований заработает 5 млн, финалист — 7 млн.

Победитель континентального турнира заработает 16 млн. Для сравнения, сборная Аргентины в 2021 году получила 6,5 млн.

Кубок Америки-2024 пройдет в США с 20 июня по 14 июля.