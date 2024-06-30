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Кубок Америки

Сегодня, 07:33

Тренер сборной Аргентины Самуэль — о травме Месси: «Ситуация улучшается»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер сборной Аргентины Вальтер Самуэль рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Лионеля Месси.

Форвард пропустил матч 3-го тура группового турнира Кубка Америки с Перу (2:0) из-за травмы правой приводящей мышцы.

«Ситуация улучшается, но [до матча 1/4 финала] еще несколько дней, поэтому сейчас говорить что-то преждевременно. Будем следить за его состоянием день за днем, поговорим с врачами», — приводит слова тренера ESPN.

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес оформил дубль в&nbsp;матче с&nbsp;Перу. Без Месси у Аргентины зажигал Лаутаро, Канада в четвертьфинале, у Чили — оглушительный провал

Аргентина (9 очков) вышла в плей-офф с первого места в группе А, а со второй строчки пробилась Канада (4 очка). Сборная Чили (2) заняла третье место, а Перу (1) — четвертое.

Вальтер Самуэль
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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