Тренер сборной Аргентины Самуэль — о травме Месси: «Ситуация улучшается»

Тренер сборной Аргентины Вальтер Самуэль рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Лионеля Месси.

Форвард пропустил матч 3-го тура группового турнира Кубка Америки с Перу (2:0) из-за травмы правой приводящей мышцы.

«Ситуация улучшается, но [до матча 1/4 финала] еще несколько дней, поэтому сейчас говорить что-то преждевременно. Будем следить за его состоянием день за днем, поговорим с врачами», — приводит слова тренера ESPN.

Аргентина (9 очков) вышла в плей-офф с первого места в группе А, а со второй строчки пробилась Канада (4 очка). Сборная Чили (2) заняла третье место, а Перу (1) — четвертое.