Бьелса раскритиковал качество полей на Кубке Америки в США

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса жестко высказался о состоянии полей на Кубке Америки. Турнир проходит в США. Тренер обвинил организаторов Кубка Америки-2024 во лжи.

«Они говорили, что поля в идеальном состоянии, и всю эту ложь. Проводили пресс-конференцию, чтобы сказать про идеальные поля. А еще про тренировочные базы в идеальном состоянии, но Боливия не могла тренироваться, и у меня есть фотографии, которые это доказывают. Это сборище лгунов. А затем [в наш адрес] звучат угрозы.

Американцы не скажут вам: «Мы дадим идеальные поля». Они скажут: «Мы дадим газоны, подготовленные три дня назад», — цитирует тренера ESPN.

Ранее с критикой из-за плохих полей на матчах Кубка Америки выступал вингер сборной Бразилии и «Реала» Винисиус Жуниор.

Сборная Уругвая сыграет с Канадой в матче за третье место на Кубке Америки-2024. Встреча пройдет в ночь на 14 июля и начнется в 3.00 мск.

США, Мексика и Канада примут чемпионат мира-2026 года.