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Кубок Америки

Сегодня, 15:38

Тренер сборной Уругвая Бьелса раскритиковал организацию Кубка Америки в США

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Уругвая по футболу Марсело Бьелса недоволен организацией Кубка Америки в США.

В ночь на 14 июля сборная Уругвая сыграет за бронзовые медали с командой Канады.

Он отметил, что организаторы врут по поводу качества тренировочных полей.

«Сплошная ложь. Сейчас я уже сказал все, что обещал организаторам и федерации не говорить. За это последует наказание. Это все ошибки, о которых было известно заранее», — цитирует Бьелсу The Athletic.

Он отметил, что пресс-конференции США действует в своих интересах.

Сборная Аргентины в полуфинале Кубка Америки обыграла Канаду со счетом 2:0. В финале аргентинцы сыграют с Колумбией. Матч пройдет 15 июля и начнется в 03.00 мск.
Сборная Уругвая по футболу
Марсело Бьелса
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