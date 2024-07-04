Участие Месси в 1/4 финала Кубка Америки по-прежнему под вопросом

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони по-прежнему сомневается в участии капитана команды Лионеля Месси в четвертьфинальном матче Кубка Америки против Эквадора.

«Мы подождем несколько часов и примем решение на основе ответа, который получим сегодня. Постараемся, чтобы он играл, но если этого не случится, будем искать лучшее решение для команды. Собираюсь поговорить с ним сегодня. Думаю, это справедливо, что он не торопится и тренируется столько, сколько может», — цитирует Reuters Скалони.

37-летний Месси, получивший травму правого подколенного сухожилия в матче против Чили, не сыграл в заключительной игре групповой стадии против Перу.

Матч Аргентина — Эквадор состоится завтра, 5 июля, и начнется в 4.00 по московскому времени.