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Сегодня, 10:55

Угальде не сыграет за сборную Коста-Рики против Парагвая на Кубке Америки-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде пропустит матч против Парагвая в третьем туре группового турнира Кубка Америки-2024.

29 июня форвард получил желтую карточку в матче против Колумбии (0:3) во втором туре. Это предупреждение стало для Угальде вторым на Кубке Америки. Из-за перебора желтых он пропустит заключительный матч группового турнира.

После двух туров сборная Коста-Рики с 1 очком занимает третье место в группе D. Матч против Парагвая пройдет 3 июля. Начало — в 04.00 по московскому времени.

Манфред Угальде
Футбол
Сборная Коста-Рики по футболу
ФК Спартак (Москва)
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