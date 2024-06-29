Угальде не сыграет за сборную Коста-Рики против Парагвая на Кубке Америки-2024

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде пропустит матч против Парагвая в третьем туре группового турнира Кубка Америки-2024.

29 июня форвард получил желтую карточку в матче против Колумбии (0:3) во втором туре. Это предупреждение стало для Угальде вторым на Кубке Америки. Из-за перебора желтых он пропустит заключительный матч группового турнира.

После двух туров сборная Коста-Рики с 1 очком занимает третье место в группе D. Матч против Парагвая пройдет 3 июля. Начало — в 04.00 по московскому времени.