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Сегодня, 04:57

Колумбия в меньшинстве обыграла Уругвай и вышла в финал Кубка Америки-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
Луис Синистерра борется за мяч с Себастьяном Касересом.
Фото AFP
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Сборная Колумбии выиграла у команды Уругвая в матче 1/2 финала Кубка Америки — 1:0.

Колумбийский полузащитник Жефферсон Лерма на 39-й минуте открыл счет. Его гол стал единственным в этой встрече.

В конце первой половины получил красную карточку защитник Даниэль Муньос, поэтому весь второй тайм колумбийцы играли в меньшинстве.

В финале Кубка Америки сборная Колумбии встретится с командой Аргентины. Матч состоится 15 июля. Уругвайцы встретятся с канадцами в матче за 3-е место, который состоится 14 июля.

Кубок Америки. 1/2 финала
11 июл, 03:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Уругвай
0:1
Колумбия

Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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