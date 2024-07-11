Колумбия в меньшинстве обыграла Уругвай и вышла в финал Кубка Америки-2024

Сборная Колумбии выиграла у команды Уругвая в матче 1/2 финала Кубка Америки — 1:0.

Колумбийский полузащитник Жефферсон Лерма на 39-й минуте открыл счет. Его гол стал единственным в этой встрече.

В конце первой половины получил красную карточку защитник Даниэль Муньос, поэтому весь второй тайм колумбийцы играли в меньшинстве.

В финале Кубка Америки сборная Колумбии встретится с командой Аргентины. Матч состоится 15 июля. Уругвайцы встретятся с канадцами в матче за 3-е место, который состоится 14 июля.