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Сегодня, 22:30

Уругвай — Колумбия: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Полуфинал Кубка Америки Уругвай — Колумбия пройдет в ночь на 11 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Уругвая.
Фото AFP
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Сборные Уругвая и Колумбии сыграют в матче 1/2 финала Кубка Америки в ночь с 10 на 11 июля. Встреча пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (штат Северная Каролина, США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Уругвай — Колумбия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

В 1/4 финала Кубка Америки Уругвай обыграл Бразилию в серии пенальти — 0:0 (4:2). Колумбия в четвертьфинале разгромила Панаму — 5:0.

Кубок Америки по футболу: таблица, календарь и результаты в актуальном виде, новости и материалы

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Сборная Колумбии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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