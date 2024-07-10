Полуфинал Кубка Америки Уругвай — Колумбия пройдет в ночь на 11 июля

Сборные Уругвая и Колумбии сыграют в матче 1/2 финала Кубка Америки в ночь с 10 на 11 июля. Встреча пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (штат Северная Каролина, США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Уругвай — Колумбия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

В 1/4 финала Кубка Америки Уругвай обыграл Бразилию в серии пенальти — 0:0 (4:2). Колумбия в четвертьфинале разгромила Панаму — 5:0.

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