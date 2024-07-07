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Кубок Америки

Сегодня, 06:07

Бразилия проиграла Уругваю в четвертьфинале Кубка Америки

Ана Горшкова
Корреспондент
Сборная Бразилии проиграла Уругваю в 1/4 финала Кубка Америки.
Фото AFP
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Сборная Уругвая обыграла Бразилию в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки — 0:0 (пенальти — 4:2). Встреча прошла на «Эллиджент Стэдиум».

На 74-й минуте уругвайский полузащитник Наитан Нандес получил красную карточку и оставил Уругвай в меньшинстве.

В основное время команды не забили голов, а в серии пенальти точнее оказались игроки Уругвая — 4:2. За Бразилию свои 11-метровые удары не реализовали Эдер Милитао (отбил вратарь) и Дуглас Луис (попал в штангу), а у уругвайской команды не забил Хосе Хименес (отбил вратарь).

В полуфинале Кубка Америки Уругвай сыграет с Колумбией.

Кубок Америки. 1/4 финала
07 июл, 04:00. Allegiant Stadium (Лас-Вегас)
Уругвай
0:0
Бразилия
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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