Сборные Канады и Венесуэлы встретятся в матче 1/4 финала Кубка Америки-2024 по футболу 6 июля. Игра на арене «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне (штат Техас, США) начнется в 04.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Кубка Америки Венесуэла — Канада можно будет в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе Окко. Игру прокомментирует Николай Саприн. Следите за ключевыми событиями противостояния четвертьфинала Копа Америка в матч-центре «СЭ».

Сборная Венесуэлы с главным тренером Фернандо Батистой вышла в плей-офф Кубка Америки-2024 с первого места в группе B с 9 набранными очками. Канада под руководством Джесси Марша пробилась в 1/4 финала турнира в США со второй строчки группы А (4 балла).

Ознакомиться подробнее с сеткой плей-офф Копа Америка-2024 и другой полезной информацией можно с помощью материала «СЭ».

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