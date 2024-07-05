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Сегодня, 22:40

Венесуэла — Канада: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Матч Кубка Америки Венесуэла — Канада пройдет 6 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Венесуэлы Саломон Рондон.
Саломон Рондон.
Фото AFP
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Сборные Канады и Венесуэлы встретятся в матче 1/4 финала Кубка Америки-2024 по футболу 6 июля. Игра на арене «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне (штат Техас, США) начнется в 04.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Кубка Америки Венесуэла — Канада можно будет в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисе Окко. Игру прокомментирует Николай Саприн. Следите за ключевыми событиями противостояния четвертьфинала Копа Америка в матч-центре «СЭ».

Сборная Венесуэлы с главным тренером Фернандо Батистой вышла в плей-офф Кубка Америки-2024 с первого места в группе B с 9 набранными очками. Канада под руководством Джесси Марша пробилась в 1/4 финала турнира в США со второй строчки группы А (4 балла).

Ознакомиться подробнее с сеткой плей-офф Копа Америка-2024 и другой полезной информацией можно с помощью материала «СЭ».

Кубок Америки: новости и результаты матчей, обзоры игр и комментарии футболистов, календарь и результаты в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная Канады по футболу
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