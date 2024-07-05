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Кубок Америки

Сегодня, 06:57

Мартинес о победе Аргентины над Эквадором: «Перед серией пенальти сказал, что не готов ехать домой»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Эмилиано Мартинес.
Фото Reuters
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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над Эквадором (1:1, пенальти — 4:2) в 1/4 финала Кубка Америки.

В серии 11-метровых голкипер отразил два удара эквадорцев.

«Перед серией пенальти сказал ребятам, что не готов ехать домой. К тому же, мы — чемпионы мира и победители Кубка Америки, мы заслуживаем выхода в следующую стадию. Эмоциональная победа», — приводит журналист Рой Немер слова Мартинеса.

В полуфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с победителем матча Венесуэла — Канада.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Эмилиано Мартинес
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