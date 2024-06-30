Сборные Ямайки и Венесуэлы сыграют в матче группы B Кубка Америки-2024 по футболу в ночь с 30 июня на 1 июля. Встреча пройдет на арене «Q2 Стэдиум» в городе Остин (штат Техас, США). Она начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Ямайка — Венесуэла можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Прямой эфир начнется в 02.00 мск. Прокомментирует игру Николай Саприн. Следите за ключевыми событиями противостояния команд Хеймира Халльгримссона и Фернандо Батисты с помощью матч-центра «СЭ».

Ямайка набрала 0 очков и идет на четвертой строчке в турнирной таблице группы B Копа Америка. Венесуэла располагается на первом месте в квартете с шестью баллами.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно по ссылке в материале «СЭ».