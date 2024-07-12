Южноамериканская конфедерация футбола начала расследование после драки на Кубке Америки

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отрыла дисциплинарное дело с связи с дракой после матча между сборными Колумбии и Уругвая (1:0) в полуфинале Кубка Америки-2024, сообщает пресс-служба организации.

Конфликт вспыхнул после финального свистка — на трибунах началась драка между уругвайскими и колумбийскими фанатами.

Позже к ним присоединились футболисты сборной Уругвая. По словам игроков, они защищали членов своих семей, на которых напали колумбийцы. В частности, в драке участвовали Дарвин Нуньес, Рональд Араухо и Хосе Мария Хименес.

Финал Кубка Америки-2024 пройдет в ночь на 15 июля по московскому времени. Сборная Колумбии сыграет с Аргентиной. За день до этого в матче за третье место Уругвай встретится с Канадой.

Футболисты сборной Уругвая подрались с фанатами после матча Кубка Америки. Активнее всех был Нуньеc