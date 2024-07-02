Жоаозиньо: «От Бразилии и Колумбии жду яркий, красивый футбол»

Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка Америки между сборными Бразилии и Колумбии.

«Сборная Бразилии, как и другие команды, обновила свой состав. Конечно, такого игрока, как Неймар, сборной не хватает. Но есть Винисиус Жуниор! Он провел в «Реале» сумасшедший сезон, в матче против Парагвай забил два мяча. Думаю, в будущем он получит «Золотой мяч». Колумбия — сильный соперник. Тяжело предугадать результат матча. От Бразилии и Колумбии жду яркий, красивый футбол с обилием голевых моментов», — сказал Жоаозиньо ODDS.ru.

Встреча между сборными Бразилии и Колумбии пройдет 3 июля на арене «Ливайс Стэдиум» в штате Калифорния. Она начнется в 04.00 по московскому времени.