Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 19:20

Алейшо: «Уругвай фаворит в матче с Бразилией»

Telegram Дзен

Журналист Фабио Алейшо поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Америки между сборными Бразилии и Уругвая.

«В этой встрече фаворит — Уругвай. Бразилия не так хорошо играла в групповой этапе, а без Винисиуса будет еще сложнее. Но сборную Бразилии нельзя недооценивать. Конечно, у них есть шанс выйти в полуфинал, но я был бы даже удивлен, если бы Бразилия выиграла этот матч. Честно, ждал от них большего», — сказал Алейшо ODDS.ru.

Бразилия и Уругвай встретятся 7 июля на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе, начало — в 4.00 по московскому времени.

Источник: ODDS.ru
Сборная Уругвая по футболу
0
Читайте также
Трусова хочет выступить на контрольных прокатах сборной России в сентябре
Кроос завершил карьеру после вылета Германии в 1/4 финала Евро от Испании
ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой
Пять незабитых пенальти и сенсационный соперник Аргентины по полуфиналу Кубка Америки
Орбан рассказал о своих вопросах Путину на встрече в Москве
Актера Римиса Сидабраса нашли мертвым в квартире в Москве
Популярное видео
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Венесуэла — Канада: видеообзор матча 1/4 финала Кубка Америки