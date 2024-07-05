Паненка Месси поставила Аргентину на грань катастрофы. От кошмара чемпионов мира спас великолепный Мартинес

Аргентинцы лишь в серии пенальти прошли Эквадор.

Лионель Месси не молодеет, и после переезда в Америку это становится все заметнее. Причем дело совсем не в игре, с которой у аргентинской звезды проблем нет, а в досаждающих футболисту мелких травмах. За год выступлений в МЛС у Месси было пять повреждений и две паузы на несколько дней с раплывчатой формулировкой «режим отдыха». И есть ощущение, что главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино выучил наизусть фразу: «Мы оценим его состояние и примем решение в день игры».

Теперь это выражение уже в сборной приходится использовать Лионелю Скалони. Зачастую оно означает, что рисковать здоровьем главной звезды не будут, однако у плей-офф свои законы. Соответственно, Лео начал четвертьфинал с первых минут, а на острие атаки отправился Лаутаро Мартинес. Кубок Америки он начинал так же, как заканчивал ЧМ-2022 — в роли запасного. Однако в этот раз ситуация развернулась в его сторону. Точнее, ее развернул сам форвард «Интера», который забил по голу после выходов на замену в двух первых турах, а, попав в старт на финише группового раунда, оформил дубль. У Скалони просто не было выбора, кроме как отправить в запас Альвареса.

При этом чемпионы мира еще и поменяли схему на 4-4-2, и какое-то время казалось, что она не работает. Или работает в ограниченном режиме. Эквадор во главе с 17-летним вундеркиндом Паэсом и ветераном Валенсией смотрелся даже активнее. А Сармьенто и вовсе должен был забивать, но, красиво усадив на газон Ромеро, форвард не смог пробить великолепного Эмилиано Мартинеса. Его умение останавливать критические удары ногами после финала чемпионата мира — уже запатентованный прием.

Первым шансом бело-голубых стал удар Фернандеса головой. В этом случает Энцо не хватило точности, в другом — по ходу отличной контратаки — расторопности (мяч на себя принял защитник). Зато заработанный угловой — естественно, в исполнении Месси — оказался результативным, а классная подрезка Мак Аллистера нашла на дальней штанге Лисандро Мартинеса. Для защитника «МЮ» это первый гол за сборную, а для его команды — первый на этом турнире успех до перерыва.

В целом же игра вполне укладывалась в типичный для Аргентины сценарий на этом турнире. Никакого форсирования событий, а если соперник доставляет проблемы — вопрос решается переключением скоростей. В этом плане красноречива статистика ударов в первом тайме. У Эквадора было преимущество (4-3), но при этом последняя попытка датировалась 16-й минутой. Когда же на исходе часа игры мяч попал в руку Де Пауля, все испортил Валенсия. Перехитрив вратаря, лучший бомбардир в истории сборной попал в штангу.

Неужели сбили с ритма аргентинцы, которые в полной мере пользуются тем, что — в отличие от Евро — говорить с арбитром дозволено всем? Так что Валенсии пришлось подождать, когда стоявшие перед ним три игрока бело-голубых наконец прекратят диалог с судьей. В итоге капитан стал автором сомнительного достижения, как первый эквадорец с двумя смазанными 11-метровыми на Кубках Америки. Причем на турнире-2015 осечка Валенсии в игре с Боливией имела печальные последствия — не удалось отыграться, и это обернулось невыходом из группы (2:3).

Только играющая в эконом-режиме Аргентина слишком уверовала в свою неуязвимость и в добавленное арбитром время все-таки пропустила первый гол на текущем турнире — от классно подрезавшего мяч головой Кевина Родригеса. А если бы не промах с линии площади ворот — не было бы никакой серии пенальти, под которую Скалони срочно выпустил поставившего точку в финале чемпионата мира Монтиэля.

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес отражает удар по своим воротам в серии пенальти против Эквадора. Фото AFP

Начинал же по традиции Месси и паненкой отправил мяч в перекладину! Драма, трагедия?! «Не в мою смену!», — словно сказал Мартинес и вытащил два удара подряд. Монтиэль в этот раз бил четвертым, а точку поставил Отаменди. Отделавшись совсем не легким испугом, Аргентина идет дальше. И, возможно, эквадорская связка поможет сохранить титул.