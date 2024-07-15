Беспорядки перед финалом, слезы травмированного Месси и рекордный триумф Аргентины

Шестнадцатый Кубок Америки в активе аргентинской сборной.

К организаторам Кубка Америки было много вопросов на протяжении всего турнира. Тренеры жаловались на качество газонов, далеко не все футболисты были в восторге от меньших, чем в Европе и Южной Америке, размеров полей, но все это были цветочки в сравнение с финалом. Для начала болельщиков взбесило решение почти вдвое увеличить продолжительность перерыва между таймами из-за выступления Шакиры. И уж совсем жирной кляксой стала организация решающего матча.

Кадры попыток прорыва на стадион не имевших билетов зрителей — не лучшая реклама ЧМ-2026. Охрану на некоторых входах просто смяли. Чтобы остановить безбилетников — а одна группа колумбийцев пыталась проникнуть на арену через вентиляционную систему — организаторы заблокировали вход на трибуны. Как результат — полный хаос около арены, давка, пострадавшие, которых выносили на руках полицейские. Как сообщила мать полузащитника сборной Аргентины Мак Аллистера, ему пришлось покинуть раздевалку, чтобы помочь родным с проходом.

Тем временем в прямом эфире аргентинского ТВ поклонник сине-белых негодовал: «Марсело Бьельса был прав — они не футбольная страна. Как они могут организовать чемпионат мира?!». На другом канале болельщики рассказывали о полном отсутствии безопасности. А журналисты выражали тревогу, что родные и близкие чемпионов мира оказались на трибуне в окружении колумбийских фанатов. Все же помнят, как после игры с тем же соперникам в драку пришлось ввязаться уругвайским футболистам.

Понятно, что до мирового первенства целых два года, только Кубок Америки рассматривался еще и как тестовый турнир в преддверии мирового первенства. Но когда финал откладывает сначала на полчаса, а в итоге стартовый свисток звучит почти с полуторачасовой задержкой — это провал. А в попытках найти хорошее первым делом на ум приходит отличная идея с выходом на поле дочерей Ди Марии. Они вынесли игровой мяч в день прощания папы с национальной командой.

Игра же началась довольно живо. Опасно бил Кордоба. Еще опаснее — из центра штрафной — Месси, но попал в Альвареса. Эмоций тоже хватало. Кордоба так рвался к мячу, пытаясь замкнуть прострел, что попал в пятку Лисандро Мартинеса и получил предупреждение. Тому довольно долго оказывали помощь, а потом всех напугал Месси. Падая при попытке сделать пас от линии поля под давлением Сантьяго Ариаса (он подменял дисквалифицированного автора двух голов Муньоса), Лео подвернул ногу.

Реакция капитана и гримаса боли на его лице смотрелись жутковато. Но в этот раз все обошлось. К сожалению, этого не скажешь про падение Месси в центре поля по ходу второго тайма. Покидая газон под аплодисменты партнеров и трибун, он швырнул на газон бутсу, а потом разрыдался на скамейке. Последний в карьере звезды Кубок Америки оборвался обиднейшим образом.

Травмированный Лионель Месси на скамейке запасных сборной Аргентины. Фото Reuters

Вместе с тем игра получалась контактной, но совсем не грубой. К перерыву арбитр зафиксировал всего семь фолов, что стало самым низким показателем на турнире. Просто эмоции всякий раз были такими, словно одно нарушение могло потянуть на три. В футбольном же плане Колумбия смотрелась не хуже, а порой лучше действующего чемпиона. Но разве это кого-то удивляло? Команда Нестора Лоренсо выиграла группу с Бразилией и прошла Уругвай, тогда как аргентинцы даже ни разу всерьез не напряглись. Тут же они уступали сопернику по ударам.

Зато в концовке основного времени аргентинцы едва не отменили дополнительные полчаса. Однако к скидке Николаса Гонсалеса вдоль ворот никто не успел, Альварес не сумел наказать за ошибку Мохику, а потом Гонсалес мог отличиться при подаче углового. К этому моменту поле уже покинул Кордоба, но при этом начавший проседать центр поля укрепил другой представитель «Краснодара» — Кастаньо. А в начале овертайма с игры сняли и вторую «десятку» — Хамеса. Соответственно, судьба трофея решалась уже без футболистов, чьи объятия перед матчем облетели все новостные ленты, и чьи лица украшали афишу игры в Майами.

В овертайме после очередного прекрасного включения Де Пауля должен был забивать, но ничем не удивил вратаря Гонсалес. Колумбийцы же явно не хотели доводить дело до пенальти, поэтому на последнюю пятнадцатиминутку вышли свежие созидатели — Борха и динамовец Карраскаль. А сработала в итоге творческая замена (а точнее сразу три перестановки) Лионеля Скалони. Отбор Паредеса в центре, пас Ло Чельсо в касание, и Лаутаро Мартинес окончательно утвердился в статусе главного героя этого турнира. И после своего пятого гола, естественно, побежал поздравлять Месси.

Лаутаро Мартинес празднует гол в ворота сборной Колумбии вместе с Лионелем Месси. Фото Reuters

Эта Аргентина всегда играла за Лео и ради него. Ради его счастливой улыбки за мгновения до финального свистка и 45-го трофея в карьере. А все вместе — за Аргентину, которая после стольких лет безвременья поставила завоевание трофеев на поток и не желает останавливаться. Рекордный — шестнадцатый Кубок Америки — это привычка побеждать. Колумбия, конечно, могла сыграть лучше, и в целом провела отличный турнир, только у Скалонетты (какаю еще сборную в народе называли в честь тренера?!) есть какая-то магия. Даже если Месси нет на поле.