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Из-за Шакиры перерыв финала Кубка Америки продлится 25 минут. Болельщики — в ярости

Перерыв финала Кубка Америки продлится 25 минут из-за Шакиры
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Шакира.
Фото Global Look Press
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Скандальное решение организаторов.
Кубок Америки. Финал
15 июл, 03:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Колумбия

Ранним утром 15 июля пройдет финал Кубка Америки между Аргентиной и Колумбией. Перерыв матча на стадионе «Хард Рок» в Майами превратится в шоу с выступлением певицы Шакиры. Из-за этого организаторы даже изменили регламент встречи.

Шакира не успеет выступить за традиционные для перерыва футбольного матча 15 минут — из-за этого паузу между таймами увеличат до 25 минут. В финале Кубка Америки подобное шоу пройдет впервые, поэтому игру уже сравнивают с главным спортивным шоу США Супербоулом — финальной игрой за звание чемпиона НФЛ.

Фото Global Look Press

По словам аргентинского журналиста Хуана Эчегойена, певица за короткое выступление получит огромную сумму. «Деньги, которые КОНМЕБОЛ вложит в финал, просто зверские, — поделился он в программе Mitre Live. — Мы знаем, что футбол приносит большие суммы, и в конечном итоге они возвращаются, но это не перестает меня удивлять».

Далеко не всем понравилась новость о выступлении певицы, ведь из-за этого перерыв будет увеличен практически в два раза. Многие болельщики гневно высказались об этом в соцсетях:

• Ryamond21: «КОНМЕБОЛ каждый день все больше похож на Супербоул — странное судейство, бесполезный ВАР. Я смотрю матчи Евро, и качество во всех аспектах намного лучше. Это может быть один из худших Кубков Америки в истории»;

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• joel villegas: «Это неправильно. Должно быть 15 минут — это же Кубок Америки, а не Супербоул»;

• Feli: «Как колумбиец говорю Шакире: можешь идти к черту. Перерыв — 15 минут. Это футбол, а не Супербоул. Сволочи испортили футбол»;

• Junior Reales: «Серьезно, это не американский футбол, господа, уберите это шоу. 25 минут перерыва, как будто это Супербоул???»;

Лионель Месси.
Фото Global Look Press

• Edward Arriaga: «Это Супербоул Кубка Америки, ха-ха-ха. Шоу в перерыве на 25 минут, как смешно».

Одной из команд в финале Кубка Америки стала Колумбия — Шакира родом из этой страны. Девушка и раньше выступала на крупных футбольных турнирах — например, на закрытии финалов чемпионатов мира в 2006, 2010 и 2014 годах.

Футбол
Шакира
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