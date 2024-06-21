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Кубок Америки

Сегодня, 11:30

«Месси — лицо футбола, рекорды преследуют его». У Лео два новых достижения на Кубке Америки на самом старте турнира

Месси стал рекордсменом Кубка Америки по количеству проведенных матчей
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Футболист сборной Аргентины Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Все еще великий.

Евро-2024 около недели приковывал к себе внимание всего футбольного мира, но теперь ему придется поделиться. В другой части света, в США, 21 июня стартовал Кубок Америки. Его открывал матч Канады против актуальных обладателей Копы — аргентинцев.

Разумеется, на турнире играет Лионель Месси. Он, как и его вечный визави Роналду, находится в таком возрасте, что рекорды сами липнут — только выходи играть. Таким образом Криштиану, только выйдя на поле в первом туре чемпионата Европы, поставил рекорд — принял участие в шести чемпионатах Европы.

Лионель Месси (№10) побил рекорд Кубка Америки по&nbsp;количеству сыгранных матчей. Аргентина стартовала с победы, Месси организовал два гола и побил рекорд Кубка Америки

Аналогичная история случилась и с Месси. Только ступив на газон в матче против Канады, аргентинец побил державшийся больше 70 лет рекорд по количеству матчей в финальной части Кубка Америки — у Лионеля их теперь 35. А сам турнир стал для Месси седьмым — максимальное число среди аргентинцев.

Аргентина в итоге победила 2:0, а Лео отметился прекрасным голевым пасом. Все это не прошло мимо соцсетей.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси.
Фото Reuters

KwediSpito: «Рекорды преследуют его»;

CrazyProfessor: «Роналду играет с Витиньей, Фернандешем и Бернарду Силвой. Даже если вы отдадите им такой пас на линии ворот, они попытаются пойти в дриблинг и упустят шанс»;

StadiumThrills: «Мистер Разрушитель Рекордов»;

Dugeri: «Лионель Месси — определенно лицо этого спорта»;

Kelvinotuobi: «Влияние Месси несравнимо. Если он не забивает, то ассистирует. Месси выиграл Кубок Америки, будучи лучшим бомбардиром и лучшим игроком. А Роналду взял Евро, на котором забил только в двух матчах за все время соревнований и не сыграл даже 30 минут в финале»;

Tife_CFC: «Месси все равно, а нам не все равно, поэтому мы будем праздновать все рекорды»;

AAhsanabria: «Впечатляющий рекорд: при условии, что турнир теперь проводится каждые четыре года, достижение Месси гарантировано минимум на 24 года».

Также многие пользователи начали болеть еще за одно достижение Месси — абсолютный рекорд по голевым передачам. На данный момент он уже принадлежит Лионелю (374) и постоянно обновляется, но в соцсетях ждут, когда Месси оформит 400 ассистов.

FCBAlbiceleste: «Месси приближается к 400 голевым передачам за карьеру. Это один из тех рекордов, который больше никогда не будет побит ни одним человеком».

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Канады по футболу
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Аргентина стартовала с победы, Месси организовал два гола и побил рекорд Кубка Америки