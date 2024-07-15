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Кубок Америки

Сегодня, 19:00

Аргентина больше не команда Месси. На Кубке Америки она сделала то, что не получилось у Англии и Франции

Аргентина обыграла Колумбию в финале Кубка Америки
Алексей Дурново
автор отдела футбола
Леандро Паредес и Джовани Ло Сельсо после победы в финале Кубка Америки.
Фото AFP
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Пожертвовали зрелищностью ради результата.
Кубок Америки. Финал
15 июл, 04:20. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
1:0
Колумбия

Где-то в самолете между Берлином и Лондоном Гарет Саутгейт достает планшет, смотрит хайлайты матчей Аргентины на Кубке Америки и пускает скупую мужскую слезу. Аргентине удалось то, что не получилось у его Англии, — она выиграла крупный турнир, играя вполсилы.

Экономия Скалони

Вообще на Кубках Америки играют ярко. Но случается это лишь в противостояниях фаворитов против аутсайдеров. Нет, иногда сильные сборные показывают шоу в матчах друг против друга на групповом этапе. Но матчи топов в плей-офф скупы на моменты, зато богаты на грубость, фолы и ссоры, иногда переходящие в драки. Латиноамериканский футбол — про эмоции. Про красивую игру тоже, но только если ты заведомо круче соперника.

От сборной Аргентины красивой игры ждали в первую очередь. Во-первых, это чемпионы мира и победители Копы-2021. Во-вторых, там Месси и Ди Мария. В-третьих, на последнем ЧМ Аргентина выступила ярко и зрелищно. Причем именно в плей-офф. Рвали соперников контратаками, смело мчались в бой, комбинировали, подарили нам (вместе с французами) один из ярчайших финалов в истории.

Лионель Месси и&nbsp;Лисандро Мартинес после победы сборной Аргентины в&nbsp;финале Кубка Америки. Беспорядки перед финалом, слезы травмированного Месси и рекордный триумф Аргентины

Но между тем Аргентина научилась еще одному фокусу: быть чуть-чуть сильнее любого соперника. Это то, к чему стремилась и стремится Франция Дешама, то, чего хотел Саутгейт от сборной Англии. У них не вышло, а вот у Скалони получилось.

Его Аргентина окончательно заматерела и теперь умеет не только ярко гонять мяч, а еще и выигрывать матчи, в которых футбол сводится к рубилову в середине поля. То есть классические матчи для Южной Америки. Раньше беда была именно с ними. И именно в этом жанре Аргентина проигрывала и Уругваю в четвертьфинале Кубка Америки-2011, и Чили в двух финалах 2015 и 2016 годов.

Имея суператакующий состав с десятком звезд, Аргентина годами страдала от того, что позволяла утащить себя в футбольный партер и растрачивала силы в болоте тычков, провокаций, конфликтов, потасовок и грубости. Теперь она сама овладела этим оружием.

Лионель Месси с чемпионским кубком.
Фото Reuters

Новые центры силы

И вот Аргентина выигрывает Копу на минималках. Дважды легко управились с сыроватой Канадой. То же самое было и с перуанцами, у которых совсем нет молодых игроков. «Альбиселесте» могли наколотить им десять голов, но ограничились двумя.

Чили Аргентина тоже классом превосходит, но соперничество принципиально. Причем принципиально в первую очередь для чилийцев. Имея очень скудные силы, те яростно лезли в драку, а аргентинцы спокойно отзащищались и так же спокойно забили решающий мяч.

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Проблемы сборной Скалони доставил Эквадор — единственная команда, которая сумела забить Эмилиано Мартинесу. И то этот гол... Ну, в целом там случайно залетело. Неуправляемый навес, запрыгнувший в угол ворот и слегка задевший по пути чью-то голову... Но в серии пенальти Аргентина не дрогнула даже после промаха Месси. А в финале — после его замены.

Это уже не сборная Месси. Точнее, он все еще для нее очень важен, но ее игра не вращается исключительно вокруг лидера. Скалони сформировал другие центры силы, и теперь только очень ненаблюдательный человек скажет, что сборную на самом деле тренирует Месси, а его тезка лишь выполняет приказы настоящего лидера.

На Кубке Америки Аргентину тащили три Мартинеса: Лисандро, ставший лидером обороны (удивительно, но сейчас это он, а не Ромеро), Эмилиано, взявший два эквадорских пенальти и спасавший в полуфинале и финале, и Лаутаро, забивший пять голов.

Это было похоже на Италию 90-х. Такая же прагматичная игра. Когда надо — включаем обороты, но ненадолго. В остальное время сдерживаем. Для этого все есть.

Кому-то может показаться, что Аргентина ослабла, но нет. Она стала сильнее, просто потеряла в красоте и пожертвовала ею ради результата.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Гарет Саутгейт
Лионель Скалони
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