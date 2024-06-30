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Кубок Америки

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Без Месси у Аргентины зажигал Лаутаро, Канада в четвертьфинале, у Чили — оглушительный провал

Дубль Мартинеса принес Аргентине победу над Перу в Кубке Америки
Андрей Кузичев
Корреспондент
Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес оформил дубль в матче с Перу.
Фото AFP
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Вместе с Аргентиной в четвертьфинал вышла сборная Канады.

Уникальный пенальти Паредеса

Кубок Америки. Группа А
30 июн, 03:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
2:0
Перу

Матч Аргентины и Перу, на который продали все билеты (65326 зрителей), превратился в формальность. С колоссальным интересом все было понятно — Майами, чемпионы мира, Месси. Только Лео, который на днях отметил 20-летие своего дебюта в сборной, после небольшого повреждения в прошлой игре получил отдых. Да и не требовалась его помощь, так как сине-белые заранее гарантировали себе первое место.

Соответственно, против Перу дисквалифицированный на один матч Лионель Скалони выпустил практически второй состав. Хотя данное определение звучит дико, когда на поле находятся Ди Мария и отличившийся в двух предыдущих турах после выходов на замену Лаутаро Мартинес. Забить же в первом тайме мог классно исполнивший штрафной Паредес, но и этот, и другие опасные удары остановил голкипер «инков» Гальесе.

Лионель Месси в&nbsp;матче против Чили 26&nbsp;июня. Аргентина вырвала победу и путевку в четвертьфинал после угловых Месси. Чилийцам теперь нужно обыгрывать Канаду

Едва же началась вторая половина, его поставил в тупик Мартинес. Лучший снайпер серии А во время ЧМ-2022 играл с травмой, у него ничего не получалось, и место в старте занял Альварес. На Кубке Америки форвард «Манчестер Сити» сейчас основной, зато эффективность Лаутаро близка к той, что он демонстрирует в «Интере». На этот раз он открыл счет, когда изящно подсек мяч над вратарем после передачи Ди Марии. Подобных серий с голами во всех играх в группе на Кубках Америки не фиксировалось с 2001 года, а последним аргентинцем с такими показателями был Габриэль Батистута в турнире-1991.

Развить же успех в этой игре долго не удавалось. Гол Тальяфико отменили из-за фола, а исполнявший пенальти Паредес попал в штангу и стал первым в истории турнира футболистом, не забившим с «точки» в свой день рождения. Будем считать, что его поздравил оформивший в итоге дубль Лаутаро. Впечатлило, как он усадил на газон защитника и с четырьмя точными ударами укрепил статус лучшего снайпера турнира. Серьезная заявка на место в составе в четвертьфинале, где соперником Аргентины могут стать встречающиеся между собой в ночь на понедельник Мексика или Эквадор.

Нападающий сборной Чили Виктор Давила (№9) в матче против Канады.
Фото AFP

Давила возвращается в ЦСКА

Кубок Америки. Группа А
30 июн, 03:00. Exploria Stadium (Орландо)
Канада
0:0
Чили

Чили устраивала только победа, но проблемы у «Ла Рохи» начались еще до игры. Так, главный тренер Рикардо Гарека вынужденно оказался на трибуне. Как оказалось, аргентинского специалиста наказали за то, что его команда дважды с опозданием выходила на вторые таймы предыдущих матчей (за то же наказали и Скалони). Причем Гарека узнал об этом по пути на предматчевую пресс-конференцию, где его экстренно заменил помощник.

А уже в середине первого тайма чилийцы остались в меньшинстве из-за удаления получившего две желтые карточки Суасо. Между тем и в равных составах Канада выглядела активнее. Уже видны плоды работы бывшего главного тренера «Зальцбурга», «Лейпцига» и «Лидса» Джесси Марша, который занял свой пост только в мае с задачей подготовить команду к ЧМ-2026. На подписание 50-летнего американца скидывались всем миром — помощь испытывающей финансовые проблемы федерации оказали частные спонсоры и владельцы трех представителей страны в МЛС («Торонто», «Монреаля» и «Ванкувера»).

Игровой эпизод матча Кубка Америки Чили&nbsp;&mdash; Перу. В Чили смотрят футбол прямо на похоронах! Вы когда-нибудь видели такое?

Чтобы изменить характер игры чилийцам потребовался перерыв и замены. Причем, убрав двух созидателей (Вальдеса и Варгаса), Гарека оставил на поле форварда ЦСКА Давилу (до 77-й минуты). В отдельных эпизодах он выделялся, но ни армейцу, ни его партнерам во главе с Алексисом Санчесом так и не удалось забить на турнире ни одного мяча. С такой эффективностью в атаке вылет чилийцев, которые на протяжении 20 лет всегда выходили в плей-офф крупнейших турниров (9 раз), логичен, а Канада принимает поздравления с историческим успехом.

Группа A

И

В

Н

П

М

О

Аргентина

3

3

0

0

5-0

9

Канада

3

1

1

1

1-2

4

Чили

3

0

2

1

0-1

2

Перу

3

0

1

2

0-3

1

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Канады по футболу
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Виктор Давила
Лаутаро Мартинес
0
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