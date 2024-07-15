«Это действительно было в США? Мировой позор». Что пишут СМИ о финале Кубка Америки

Месси — великий, а организаторы провалились.

В ночь на 15 июля прошел финал Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии. Благодаря голу Лаутаро Мартинеса на 112-й минуте «Альбиселесте» победили 1:0 и увезли домой второй кубок подряд. Для Месси трофей стал 45-м за карьеру — теперь он официально самый титулованный футболист в истории. Но без скандала не обошлось — из-за плохой организации на матче случилась давка, и финал даже отложили почти на полтора часа.

Marca : «Глобальный позор, который чудом не закончился трагедией»

— КОНМЕБОЛ вчера повезло. То, что произошло на матче Аргентина — Колумбия, не закончилось трагедией только потому, что «Бог этого не хотел» (в буквальном смысле). Организационная неэффективность была абсолютной: ни одной защитной арки вокруг стадиона, тысячи поддельных билетов, люди, пробирающиеся со всех сторон, смешанные на секторах болельщики...

Следствием этого стало скопление тысяч людей у некоторых ворот, которое не имело никаких человеческих последствий. И все это в стране, США, где через два года пройдет чемпионат мира, хотя с ФИФА в роли организатора, как предполагается, это будет уже другой вопрос.

КОНМЕБОЛ продешевила, и Алехандро Домингесу, ее президенту, следует извлечь уроки из того, что произошло вчера. Плачущие дети, пожилые люди на грани солнечного удара, зажатые в бесконечной очереди людей. Причем на стадион в конце пускали всех без разбора, чтобы избежать трагедии...

Но не только это. Игровые поля были жалкими. Переходить с искусственного газона на натуральную траву за три дня — непозволительная одиссея. На чемпионате мира с ФИФА все должно быть по-другому. Но КОНМЕБОЛ должна больше заботиться о своем имидже, о своем турнире, о его презентации...

Болельщики прорываются через заграждения. Фото USA Today Sports

Ole : «Это действительно было в США? Мировой позор»

— То, что произошло в преддверии финала Кубка Америки, — это позор мирового масштаба; давайте подумаем, что бы говорили о Южной Америке, если бы подобный провал случился на любой площадке нашего южноамериканского континента. Это произошло в первом мире. В Соединенных Штатах, уже назначенных соорганизаторами чемпионата мира 2026 года вместе с Мексикой и Канадой. А также хозяином клубного чемпионата мира 2025 года, на который приедут болельщики со всего мира.

Разрешение людям без билетов попасть за ворота стадиона сделало толпу неуправляемой. Это нанесло ущерб и тем зрителям, у которых были билеты и которые видели, что теперь их не пустят, а их места займут те, кто перепрыгнет через ограждения и стены.

Если мы хотим адаптировать всю футбольную культуру к обычаям Соединенных Штатов, зрители в которых привыкли, например, к продолжительному артистическому шоу в середине финала, то нас ожидают серьезные проблемы. Именно такой образ создают миру все организаторы Кубка, каждый со своей ответственностью (они должны объясниться), и Соединенные Штаты.

Сборная Аргентины празднует победу на Кубке Америки. Фото USA Today Sports

As : «Слава принадлежит Аргентине»

— Золотое поколение Аргентины сохраняет за собой трон в Южной Америке, обыграв Колумбию в напряженном матче. Три титула подряд для незабываемой группы игроков, которые никогда не теряют своей жажды побеждать и завоевывать титулы. Месси получил травму во втором тайме, но более качественный состав аргентинцев помог, когда износ стал очевиден. Ди Мария блистал и уходил в слезах, когда команда повела в счете.

Финал был омрачен проблемами, возникшими во время подготовки к матчу, когда сотни болельщиков пытались, и во многих случаях им это удалось, попасть на трибуны без билета. Возник хаос, и начало матча было задержано почти на 90 минут. Многие болельщики рассказывали о давке на входе, некоторые падали в обморок и получали травмы, что ставило в неловкое положение как КОНМЕБОЛ, так и страну-организатора, Соединенные Штаты.

Травмированный Лионель Месси после замены. Фото USA Today Sports

The Athletic : «Лионель Месси и ощущение конца»

— Месси 37 лет. В начале недели он подтвердил, что это будет его последний турнир. Настроение в стане аргентинцев говорит о том, что это может быть его последний крупный турнир. Когда начнется следующий чемпионат мира в США, Мексике и Канаде, ему будет 38 лет, а во время турнира исполнится 39.

Конец карьеры никогда не является привлекательной перспективой для любого спортсмена. По их словам, из-за этого они умирают дважды. Невероятное долголетие Месси — и его постоянное совершенствование — стало эффективным щитом от разговоров о пенсии, но никто не может бегать по полю вечно. На определенном этапе все, что ты делаешь, становится последним...

Infobae : «Очередной провал КОНМЕБОЛ»

— То, что должно было стать футбольным праздником, превратилось в хаос с кадрами, которые облетели весь мир. Все ожидали увидеть поединок между Аргентиной и Колумбией, между Месси и Хамесом Родригесом, между лучшими командами турнира в США, но болельщики, заплатившие за билет, чтобы насладиться спортивным шоу, оказались вовлечены в ситуацию, которую никогда не забудут. И не с лучшей стороны. Южноамериканский футбол был запятнан отчаянными образами публики, страдающей из-за желания просто посмотреть футбольный матч...