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Кубок Америки

Сегодня, 13:00

Скандальная песня аргентинцев про французов — часть местной культуры. В этом нет ничего удивительного

Аргентинский полузащитник Фернандес спел оскорбительную песню про Францию
Алексей Дурново
автор отдела футбола
Аргентинские болельщики на улицах Буэнос-Айреса.
Фото AFP
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Остальному миру просто сложно это понять.

Песня Энцо Фернандеса про футболистов сборной Франции и их родителей вызвала скандал планетарного масштаба. От полузащитника отписались 10 одноклубников по «Челси», пошли слухи о том, что клубу придется и вовсе продать игрока. Последствия были и в Аргентине. Кричалка стоила поста замминистра спорта Хулио Гарро, который потребовал, чтобы Месси и другие футболисты извинились перед французами за поведение Энцо.

Скандал! Но если рассматривать спетое в качестве части аргентинской футбольной субкультуры, то выяснится, что Энцо просто следовал традиции.

Аргентинские футбольные кричалки и фанатские песни, как правило, не прославляют подвиги любимой команды. То, что радостно орут и скандируют целыми стадионами, главным образом — всевозможные оскорбления в адрес соперника. Аргентинский футбол устроен так, что враг номер один есть практически у всех клубов.

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Да, одна из особенностей местного футбола — невероятное разнообразие принципиальных противостояний. Класико на класико сидит и класико погоняет. Понято, что есть «Бока» — «Ривер», но это вершина айсберга. Существует также класико Авельянеды: «Индепендьенте» — «Расинг», есть класико Портеньо: «Сан-Лоренсо» — «Уракан», класико Росарино «Ньюэллс Олд Бойз» — «Росарио Сентраль», класико Платенсе: «Эстудиантес» — «Химнасия» Ла-Плата, класико Санта-Фе: «Унион» — «Колон». Всевозможных класик в Аргентине несколько сотен, и даже районные команды не представляют жизни без главного соперника.

Наличие врага, который, как правило, является еще и соседом, сформировало очень жесткую болельщицкую субкультуру. Само собой, в нее втянуты и футболисты. Они ведь в массе своей происходят из семей бедных, нынешние звезды социально ближе к рабочим, чем к офисным клеркам. Многие ощущают родство именно с фанатской средой, многие оттуда вышли, в ней провели детство.

Фото Reuters

А главный посыл болельщиков таков: «мы — молодцы, они — подлецы». Причем первую часть можно опустить, хватит и второй. Поэтому о чем поют фанаты, к примеру, «Расинга»? В основном, о том, что «Индепендьенте» уже двадцать лет не был чемпионом, что их футболисты — образно выражаясь — незаконно рождены от женщин с низкой социальной ответственностью. Что такой же статус у их сестер, жен и подруг игроков «Индепендьенте». Про то же — песни, радостно распеваемые фанатами «Расинга» на стадионе «Эль Силиндро», который расположен буквально в сотне метров от домашней арены злейшего врага.

О чем поют фанаты «Росарио Сентраль»? Как убьют и закопают всех игроков и фанатов «Ньюэллс Олд Бойз», что сравняют с землей стадион. И что легендарный для «Ньюэллс» Марсело Бьелса, чье имя и носит арена «Стары парней» — извините за выражение, лох, провалившийся на чемпионате мира 2002.

Да-да. Абсолютно все провалы соперника фиксируются фанатами и включаются в фольклор. Поэтому, повертевшись несколько минут в кругу фанатов «Боки», вы совершенно точно будете знать, что в 2011 году «Ривер Плейт» вылетел из высшего дивизиона. И это несмотря на то, что в последние годы этот клуб был успешнее — за минувшее десятилетие дважды брал Кубок Либертадорес. Фанаты «Ривера» же обязательно поют о Мадриде, где в 2018-м в финале того же турнира была обыграна «Бока».

Фото Reuters

Есть еще одна важная деталь всех эти песен: в какой-то момент их громкость бьет рекорды по децибелам, но в один момент толпа вдруг затихает, характерно прикладывая палец к губам. Это «минута молчания» по главному сопернику. Такая песня особенно радостно исполняется во время побед в класико. Причем поют ее и игроки возле трибун.

Делал так и Энцо Фернандес. Например, 3 октября 2021-го, когда «Ривер» обыграл «Боку» 2:1 в первом после ковида Суперкласико, на который пустили болельщиков. Переполненный «Монументаль» сходил с ума, а отсидевший полтора часа на лавке Фернандес после финального свистка пел и молчал в обнимку с Хулианом Альваресом, сделавшим победный дубль.

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Словом, нет ничего удивительного в том, что Энцо на фоне победы начал кого-то оскорблять. Удивительно, что объектом была выбрана сборная Франции. Почему она? Возможно потому, что это соперник по финалу чемпионата мира. В чужую голову, как известно, не залезешь, так что остается лишь предполагать.

В общем, Энцо действовал в духе аргентинской футбольной субкультуры. Вот только объяснить это тем, кто с этой субкультурой незнаком, очень сложно. Для Энцо эта песня — невинная шалость, для современного мира — расизм. И выложив то видео, Фернандес нанес сокрушительный удар по своей карьере.

Впрочем, это уже совсем другая история.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Энцо Фернандес
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