«Бразилия больше не пугает». СМИ в ярости от вылета и игры самой унылой команды Кубка Америки

«Селесао» покинули Кубок Америки.

Кубок Америки для Бразилии закончен — желто-зеленые в четвертьфинале уступили Уругваю. Основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказалась команда Марсело Бьелсы. Кстати, сборная Уругвая с 74-й минуты играла в меньшинстве — что вызывает еще больше вопросов у болельщиков «Селесао». Как отреагировала пресса?

Marca: «Аргентине не стоит радоваться»

— Матч Уругвай — Бразилия был войной. Легче было увидеть падающую звезду, чем минуту без происшествия на поле. Возможно, теперь Аргентина празднует победу Уругвая, потому что он вычеркнул Бразилию из возможного финала. Тот, кто так думает, может ошибаться. Команда Бьелсы оказалась намного опаснее, чем серая, лишенная футбола и харизмы Бразилия...

Неужели «Золотой мяч» Винисиуса теперь под угрозой? Попав под дисквалификацию, он был вынужден наблюдать за поражением своей команды с трибун в четвертьфинале, находясь далеко от титула, который почти автоматически обеспечил бы ему награду. Сейчас, когда Беллингем все еще выступает на чемпионате Европы, возможно, дискуссия будет возобновлена.

Дуглас Луис не забивает послематчевый пенальти. Фото AFP

Ole: «Бразилия больше не пугает»

— После того как Зинедин Зидан убрал Роналдиньо, Роналдо, Роберто Карлоса и Кака на чемпионате мира 2006 года, бразильцы потеряли игру, качество, стиль, магию... Особенно магию.

После бурной первой части южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира команда Доривала Жуниора продолжила свой неудачный путь, досрочно вылетев из Кубка Америки. В какой момент Бразилия перестала быть самой страшной командой в Южной Америке? Конечно, уважение к ней сохраняется, это команда с наибольшим количеством Кубков мира в своем трофейном шкафу. Однако она больше не пугает.

Lance: «Вылет Бразилии символизирует справедливость»

— Любой другой результат, кроме поражения команды, которую тренирует Доривал Жуниор, был бы несправедлив. Не из-за игры, которая была ужасной с обеих сторон, а из-за того, что было создано до сих пор.

У Бразилии это уже третий тренер за два года, после чемпионата мира 2022 года. Она прошла путь от Рамона Менезеса до Фернандо Диниша, дождалась «иллюзии Карло Анчелотти» и пришла к Доривалу Жуниору. Совершенно разные тренеры с точки зрения личности и стиля игры, что свидетельствует об отсутствии серьезного спортивного проекта, нацеленного на следующий чемпионат мира.

Если нет спортивного проекта для сборной Бразилии, то нет и связи между командой и ее болельщиками. Болельщиков не волнует унылая команда в зелено-желтой форме. Нет проекта, нет игровой модели, нет идентичности и нет перспектив.

Фото AFP

As: «Полуфинальная война»

— Южноамериканская классика игралась в Лас-Вегасе и не разочаровала. В футболе не бывает друзей, когда речь идет о защите национальной команды. У Вальверде были свои взлеты и падения с Эндриком и Родриго, а у Рафиньи — личные разборки с Араухо, который едва продержался на поле полчаса после травмы. В Городе грехов не было места дружбе, война ждала Уругвай и Бразилию, в игре было зафиксировано около 40 фолов.

Даже имея численное превосходство, Бразилия не смогла воспользоваться своим преимуществом. Уругвай проявил терпение и выдержку и был лучше своих соперников. Бьелса превратил защиту в стену, а полузащиту — в батальон. Уругвай был неприступной крепостью. Без мяча они были идеальной машиной и даже использовали хитрость, чтобы дожить до пенальти. И им это удалось.

Sport.es: «Гигантский провал»

— Уругвай продолжает творить историю под руководством Марсело Бьелсы — команда вышла в полуфинал Кубка Америки. Ей не нужно было демонстрировать блестящее выступление, чтобы одолеть тухлую Бразилию, которая выбыла, выиграв лишь один из четырех матчей. Провал «Селесао» с точки зрения игры и результатов просто гигантский... Уругвай был лучше против маленькой и трусливой Бразилии.