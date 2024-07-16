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Скандалы

Сегодня, 22:15

«Они играют за Францию, но родом из Анголы». Футболисты сборной Аргентины попали в скандал

Футболисты сборной Аргентины спели расистскую песню про французов
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Энцо Фернандес (справа) празднует победу на Кубке Америки.
Фото Reuters
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Французы начали разбирательство.

Сборная Аргентины — самая успешная команда в мире прямо сейчас. «Альбиселесте» взяли Кубок Америки-2021, потом чемпионат мира-2022, а следом еще один Кубок Америки — в 2024-м. Но аргентинцы так же отвязны, как и сильны, и постоянно попадают в истории. Последняя победа не обошлась без гигантского скандала.

 
Лионель Месси и&nbsp;Лисандро Мартинес после победы сборной Аргентины в&nbsp;финале Кубка Америки. Беспорядки перед финалом, слезы травмированного Месси и рекордный триумф Аргентины

Команда Лионеля Скалони в финале обыграла сборную Колумбии 1:0 и бурно отмечала успех. Во время празднования полузащитник Аргентины и «Челси», 23-летний Энцо Фернандес запустил прямой эфир в соцсетях. И точно об этом пожалел, потому что на видео попало, как аргентинцы поют песню следующего содержания:

«Они играют за Францию, но они все родом из Анголы!
Как прекрасно, что они сбежали...
Их мать из Нигерии, а отец из Камеруна.
Но по документам все они французы!»

Автобус с футболистами сборной Аргентины.
Фото AFP

Нетрудно догадаться, кого и что высмеивают футболисты «Альбиселесте» в своем чанте — речь о цвете кожи игроков сборной Франции. «Трехцветные» очень агрессивно относятся к любым подобным разговорам, поэтому реакция на расистскую песню от целой сборной Аргентины последовала моментально.

Федерация футбола Франции выпустила заявление: «Президент [федерации] Филипп Диалло самым решительным образом осудил неприемлемые расистские и дискриминационные высказывания в адрес игроков сборной Франции в контексте песни, исполненной игроками и болельщиками сборной Аргентины после ее победы на Кубке Америки.

 
Леандро Паредес и&nbsp;Джовани Ло&nbsp;Сельсо после победы в&nbsp;финале Кубка Америки. Аргентина больше не команда Месси. На Кубке Америки она сделала то, что не получилось у Англии и Франции

Учитывая серьезность этих шокирующих высказываний, противоречащих ценностям спорта и правам человека, президент принял решение обратиться в суд с жалобой на расистские оскорбительные и дискриминационные высказывания в адрес своего аргентинского коллеги и ФИФА».

Ассоциация футбола Аргентины пока не делала заявлений по ситуации.

Футболисты сборной Франции.
Фото Reuters

На самом деле, песне, как и противостоянию Франции и Аргентины, уже несколько лет. Само собой, началось все с финала ЧМ-2022, который выиграла команда Месси. Именно тогда у фанатов «Альбиселесте» появились строки про «французов из Нигерии и Камеруна».

Но история не ограничилась только чантом — после победы уже футболисты Аргентины принялись издеваться над проигравшими. Так, вратарь Эмилиано Мартинес сразу после свистка объявил «минуту молчания в память о надеждах Мбаппе» — партнеры радостно поддержали. А на чемпионский парад Эмилиано взял с собой куклу с грустным лицом Килиана и прикладывал палец к губам.

Так что противостояние длится не первый год. Но теперь оно вышло в юридическую плоскость и вряд ли закончится для аргентинцев так же успешно, как чемпионат мира.

А УЕФА скоро предстоит разруливать другой скандал. Празднующие победу на Евро испанцы тоже отличились ярким заявлением. Игроки прямо со сцены заряжали «Гибралатар — это Испания», а публика радостно поддерживала. Учитывая, что Гибралтар принадлежит Великобритании, шумихи было не избежать.

 
Эмилиано Мартинес и&nbsp;Килиан Мбаппе. Мартинес жестоко шутит над Мбаппе. Он не прав, но в Аргентине не забыли скандальное интервью французской звезды

Кстати, больше всех про Гибралтар заряжал Родри — игрок английского «Манчестер Сити». Какие санкции к нему применит клуб и применит ли вообще, неизвестно. Зато точно известно, что Федерация футбола Гибралтара уже обратилась в УЕФА с жалобой, заявив, что в футболе нет места подобному поведению.

Футбол
Евро-2024
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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