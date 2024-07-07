Уругвай безжалостно выбил Бразилию, начало разгромной победе Колумбии положил Кордоба

В полуфинал Кубка Америки вышли Колумбия и Уругвай.

27 матчей без поражений

К четвертьфиналу расклад для трех представителей РПЛ в колумбийской сборной не изменился. Динамовец Карраскаль и краснодарец Кастаньо по-прежнему запасные. Причем последнему не помогла даже дисквалификация основного опорного хавбека Лермы. Его в старте сменил Урибе, а у кого все в полном порядке, так это у Кордобы. Третий выход с первых минут — третье результативное действие. На этот раз форвард «Краснодара» открыл счет после подачи углового.

Исполнял его, естественно, Хамес Родригес. На этом турнире он играет, как на пике своей карьеры, а с Панамой капитан за тайм фактически оформил Колумбии пропуск в полуфинал. Вслед за результативным корнером последовал безупречно исполненный пенальти. Третий же гол фаворита — одновременно украшение игры и демонстрация некоторой наивности Панамы. Пока все размышляли, как колумбийцы будут исполнять штрафной со своей половины поля, Хамес — словно рукой — запустил мяч за спины защитникам, а Луис Диас перебросил вратаря на радость сидевшему на трибуне отцу.

Этот успех пришелся как нельзя кстати, так как соперник провел очень качественный отрезок и на один гол точно наиграл. Колумбийские неприятности отменили штанга и реакция Варгаса, который выбил отлетевший от стойки мяч с линии ворот. Вместо 2:1 на табло горел счет 3:0, и команде Нестора Лоренсо оставалось спокойно довести дело до победы. Только фаворит и не думал сбавлять обороты, доведя дело до разгрома (самого крупного за десять лет).

Кордоба вполне мог забить еще раз, но не дотянулся до мяча в атаке, которую разогнал отыгравший в этот раз около получаса Карраскаль. Отдельно же стоит отметить четвертый гол. А точнее — действия арбитра, который после фола на Муньосе не стал торопиться со свистком и назначением пенальти, а вылетевший из штрафной мяч ударом с хода отправил в сетку Риос. Без второго в игре 11-метрового все равно не обошлось, и Борха оформил самую крупную победу Колумбии на Кубках Америки. Эта команда не знает поражений на протяжении 27 матчей, повторив национальный рекорд поколения Карлоса Вальдераммы, чья прическа до сих пор вдохновляет болельщиков приходить на трибуны в специальных париках.

Защитник сборной Бразилии Данило (№02) спорит с нападающим сборной Уругвая Дарвином Нуньесом (№19). Фото AFP

Мало футбола, много фолов

Проблему отсутствия Винисиуса Жуниора, который на финише группового турнира нарвался на дисквалификацию, Доривал Жуниор решил переводом Родриго на левый край атакующей тройки. Его родную позицию времен «Сантоса», на которой форварда во второй части сезона очень удачно использовал Карло Анчелотти. Отличие заключалось в том, что «Реал» в 99 случаев из ста фаворит, а нынешняя Бразилия от данного статуса отвыкла.

Особенно на фоне Уругвая, который чудо как хорош под началом Марсело Бьельсы. Если перефразировать известную футбольную поговорку, в своих лучших матчах небесно-голубые и сами играю, и другим не дают. Только в этот раз крен в сторону разрушения получился уж слишком сильным. Пентакампеонам для первой в этот день угрозы потребовалось почти полчаса. Эндрик, которого вся страна мечтала видеть в стартовом составе со старта турнира, под давлением защитника в штрафной отдал классный пас, но пробить Рафинье не позволили.

Уругвайская оборона работала, как часы до травмы Рональда Араухо. А уже без него на ударную позицию все же вырвался Рафинья, и Рочету пришлось демонстрировать впечатляющую реакцию. Правда, перед этим должен была забивать Нуньес. Он мастерски открылся между двумя центральными защитниками, но пробил головой — как в играх «Ливерпуля», когда ему катастрофически не везет. При максимальной плотности и очень дисциплинированной игре яркие моменты были редкостью. Зато 13 уругвайских фолов стали максимальным показателем для первых таймов с начала турнира. Один раз даже случилась небольшая заварушка, по ходу которой Рафинья толкнул своего одноклубника Араухо.

Интересно, нравился ли такой футбол заглянувшим на стадион в Лас-Вегасе звездам НБА — Дэвину Букеру и Джоэлу Эмбиду? Порой получалось слишком жестко, и когда Нандес шипами врезался в ногу Родриго (как тот не получил травму?!), арбитр после похода к монитору поменял желтую карточку на красную. В итоге почти все замены Бьельсы оказались вынужденными, а Доривал пытался решить все в основное время и освежал атаку.

Предчувствовал неладное в серии пенальти, перед которой случилась еще одна локальная потасовка? Опасения оказались не напрасными. Эдер Милитао завалил первый же удар, проиграв дуэль Рочету. А потом еще и так же семенивший Дуглас Луиз попал в штангу. Алиссон одним сейвом отсрочил развязку, только она оказалась неизбежной. Уругвай при ударах с точки был столь же цинично безупречен, как при разрушении игры соперника. Бразилия едет домой, а Бьельсе придется думать, как остановить великолепную Колумбию.

В полуфиналах встречаются (время московское):

10 июля. Аргентина — Канада (3:00)

11 июля. Уругвай — Колумбия (3:00)