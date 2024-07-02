Самый безумный Кубок Америки в истории. Колумбийские повстанцы чуть не сорвали турнир, на котором их страна победила

Всяческой дичи в истории Копы хватало всегда, но турнир 2001 года побил абсолютно все рекорды по безумию.

Война картелей, похищения, угрозы

«Мы убьем Диего Симеоне, Эрнана Креспо и Эрмана Бургоса!»

Короткое письмо, содержавшее, в том числе и такую фразу, было обнаружено июньским утром 2001 года в железных воротах аргентинского посольства в Боготе. Под угрозами стояла подпись: «Группа 20».

Колумбия начала XXI века являлась одной из самых опасных стран континента, а убийства и похищения людей были, увы, обыденностью. Все еще продолжалась война многочисленных наркокартелей, самым влиятельным из которых оставался Кали. Его лидеры — братья Родригесы — к тому моменту уже давно находились в тюрьме, но продолжали из камер осуществлять руководство своей преступной организацией.

Впрочем, картели были не самой большой проблемой. С 1964 года в Колумбии продолжалась Гражданская война. То затихая, то разгораясь вновь, к началу нулевых она вышла на очередной виток эскалации. Повстанцы левого толка, называвшие себя Революционными вооруженными силами Колумбии (ФАРК), контролировали часть территории страны, а на военные операции реальных вооруженных сил отвечали налетами, убийствами и похищениями. В 1999 году в Боготе был убит популярнейший сатирик Хайме Гарсон. И хотя его убийство не раскрыто до сих пор, тогда власти однозначно возлагали вину на левых повстанцев. Гибель комика сильно потрясла общество, посеяв панику. А Копа Америка стала для ФАРК настоящей мишенью.

Повстанцы добивались отмены турнира. И КОНМЕБОЛ с колумбийскими футбольными властями всерьез думали о переносе, но бескомпромиссную позицию занял президент Андрес Пастрана. На протяжении четырех лет своего президентства он неоднократно декларировал цель: Колумбия должна стать безопасной страной для самих колумбийцев и иностранцев. Отказ от Копы был бы чувствительным ударом по политическим амбициям. К обеспечению безопасности турнира привлекли армию, на улицах городов появились военные патрули, возле тренировочных баз дежурили вертолеты и бронетранспортеры.

И все же 25 июня, незадолго до старта Копы, ФАРК похитил вице-президента федерации футбола страны Эрнана Мехию. Его отпустили через несколько дней, когда он дал обещание, что добьется отмены турнира.

А вскоре начались угрозы в адрес ведущих сборных континента. Аргентина сочла гарантии безопасности недостаточными и после раздумий решила в Колумбию не ездить. Команда Марсело Бьелсы, успевшего даже объявить состав, осталась дома. Вскоре примеру Аргентины последовала и Канада, которая должна была быть одной из двух приглашенных сборных.

Маурисио Молина радуется победе сборной Колумбии в финале Кубка Америки-2001. Фото Getty Images

Турнир без звезд, но с интересными персонажами

КОНМЕБОЛ спешно начала рассылать приглашения и привезла на Кубок Америки Коста-Рику и Гондурас. Последний прилетел на турнир буквально в последний момент, когда розыгрыш уже стартовал. Команду собирали, что называется, на коленке. При этом чемпионат Гонудраса продолжался — в июне-июле там как раз разыгрывался плей-офф. Многие ведущие клубы отказались отпускать своих футболистов, поэтому на Копе был широко представлена команда «Мотагуа», которая успела из плей-офф вылететь. Выигравшая чемпионат «Олимпия» отправила в Колумбию двоих: молодого Хулио де Лиона и опытного Самуэля Кабальеро. Оба, правда, не проходили в основной состав. Так клуб отреагировал на мольбу главного тренера сборной Рамона Марадьяги дать ему хоть кого-нибудь, чтобы заполнить заявку.

В итоге у турнира не было главного — звезд. И речь не только об аргентинцах. Уругвай приехал без Альваро Рекобы, Колумбия — без одного из ярчайших своих нападающих того времени Хуана Пабло Анхеля.

Анхель, которого Франсиско Матурана чрезвычайно ценил и на которого рассчитывал, повел себя странно. После матча с Аргентиной в отборе к чемпионату мира (состоялся за месяц до старта Копы) улетел в Бирмингем и не вернулся. Нападающий как раз перешел в «Астон Виллу», но тренерский штаб рассчитывал на его скорое возвращение после трансфера. Его не случилось, и Матурана был очень зол на игрока.

Тренер, только что назначенный главным, но имевший за плечами опыт победы в Кубке Либертадорес с «Атлетико Насьоналем» из Медельина и выводивший Колумбию в плей-офф чемпионата мира (1990), четкого плана на домашнюю Копу не имел. Но Анхель был для него важен. Заменить его пришлось Виктором Артисабалем из «Депортиво Кали». 30-летний нападающий имел проблемы с дисциплиной и в сборную привез несколько килограммов лишнего веса. Матурана, никогда не бывший человеком придирчивым, ничего футболисту не сказал. И правильно... Артисабаль забил шесть голов в шести матчах.

Но совсем грустно дела обстояли у Бразилии. Ее за месяц с небольшим до старта Копы возглавил Луис Филиппе Сколари. Авторитетный тренер, который успел выиграть Либертадорес с «Палмейрас», как подозревают, первоначально хотел из сборной поскорее уйти — не видел перспектив.

В Колумбию не поехали Роналдо, Ривалдо и Ромарио. Первый в очередной раз лечил очередную травму, двух других Сколари не вызвал, заявив, что хочет проверить резервы. По другой версии те отказались ехать сами, так как Копа была им не очень интересна. В резерв при этом попал Гильерме Алвес, 30-летний нападающий «Сантоса», который прежде в сборную не вызывался. Джованне Элбер приглашения ждал и, не получив его, обиделся.

В целом, тогда никто бы не подумал, что через год Бразилия выиграет чемпионат мира. Это была максимально бессмысленная команда, которую не ругал только ленивый. С фанатами она обошлась жестоко. Проиграла Мексике, потом победила Перу и Парагвай, чем разожгла веру в светлое будущее, а потом случился Гондурас.

Да-да. В четвертьфинале Бразилия проиграла Гондурасу 0:2. Дело было 23 июля. 24 и 25 в Гондурасе объявили выходными, потому что никто особенно и не собирался выходить на работу. Тегусигальпа гуляла три дня.

А победила в итоге Колумбия. Единственный гол в финале с Мексикой забил защитник Иван Кордоба, уже игрок «Интера».

Это был единственный случай, когда Колумбии удалось выиграть Кубок Америки.