Наша Копа! Квартеты из «Динамо» и «Краснодара», бывший и нынешний спартаковцы, звезда Мексики и легенда Венесуэлы

На стартующем в ночь на пятницу Кубке Америки у России будет рекордное представительство.

После того как наши клубы в футболе переключились на южноамериканский рынок, именно Кубок Америки становится самым «российским» турниром. Одиннадцать представителей РПЛ и масса старых знакомых — повод внимательнее следить за главным турниром Нового Света.

Трио вместо пятерки

Колумбия эпохи Нестора Лоренсо — самая российская сборная не только в Южной Америке, но и в целом в мировом футболе. На отдельные матчи аргентинский специалист вызывал по пять представителей РПЛ, однако вне итоговой заявки в итоге остались оба представителя «Зенита». Причем отсутствие одного из лучших игроков прошлого Кубка Америки Барриоса читалось. Вильмар практически не играл в отборочном турнире ЧМ-2026, а когда получил шанс, удостоился критики за большое количество потерь.

В этом плане Лоренсо больше устраивает игра краснодарца Кастаньо, который стал приглашаться в сборную как раз при обновившем состав нынешнем штабе. Теперь вместе с играющим в АПЛ Лермой хавбек «быков» является хребтом колумбийской команды. Важная роль и у динамовца Карраскаля, который играет на своей любимой позиции в центре поля и попадает в состав чаще колумбийской легенды Хамеса Родригеса.

А вот еще один представитель «Краснодара» Кордоба — игрок ротации. Первый выбор в атаке — перебравшийся в бразильский «Интерасионал» из бундеслиги Борре. Есть еще талантливый Дуран из «Астон Виллы», а лучшему снайперу РПЛ зенитовцу Кассьерре предпочли ярко играющего за «Ривер Плейт» Борху.

Фабиан Бальбуэна. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шанс Генерала

В Парагвае все стабильно — в заявку попали два защитника из нашего чемпионата. Однако что раньше (когда красно-белые переживали затяжной кризис), что сейчас — когда сборную успешно перестраивает аргентинец Даниэль Гранеро — легионеры из России не являются ключевыми фигурами. Хотя речь идет о таких мастерах, как динамовец Бальбуэна и краснодарец Алонсо, которые до переезда в Россию занимали вторую и третью строчки в рейтинге лучших центральных защитников чемпионата Бразилии после своего соотечественника Гомеса из «Палмейраса».

Вот он в основе играет регулярно. Как и Альдерете из испанского «Хетафе». С другой стороны, на скоротечном турнире может случиться всякое, и шанс проявить себя будет. Как видится, выше шансы у Бальбуэны. Генерал принял участие в двух из трех летних спаррингов, но при этом тренерский штаб в этих играх максимально запутал конкурентов и ни разу не повторил сочетание центральных защитников. Алонсо же использовали только раз на его альтернативной позиции — левом фланге обороны.

Николас Маричаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Мечта Маричаля

Тандем защитников из России будет и в сборной Уругвая, но при этом самого яркого представителя этой страны в нашем чемпионате на турнире в США зрители не увидят.. Динамовец Лаксальт, который благодаря Марцелу Личке раскрыл в себе талант классного опорного полузащитника, в планах Марсело Бьельсы не значится. Лаксальта в принципе не приглашали в сборную после Кубка Америки-2019.

Зато другой игрок бело-голубых — Маричаль — символ русской мечты. Его пример доказывает, что, оказавшись в РПЛ даже в нынешних условиях и не играя в еврокубках, можно попасть в сборную. Пока проявивший себя зимой на предолимпийском турнире Маричаль не сыграл за небесно-голубых ни минуты, ограничившись вызовом на мартовские контрольные матчи, но его включение в заявку с учетом требовательности Бьельсы — показательно.

Этот тренер, кстати, очень гибок. В начале своей работы он не вызывал Луиса Суареса, но когда тот ярко заиграл в бразильском чемпионате, вернул ветерана в сборную. Его история отчасти схожа с краснодарцем Оласой, который осенью впервые после паузы попал в заявку на отборочные матчи ЧМ-2026, а недавно сыграл в контрольном матче с Мексикой (4:0). Впрочем, что защитник «быков», что Маричаль не являются основными и вряд ли могут рассчитывать на серьезную игровую практику.

Луис Чавес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Квартет незаменимых

Первый в истории РПЛ мексиканский легионер Чавес имеет в своей сборной совсем другой статус, нежели наши парагвайцы и уругвайцы. Отъезд в Россию на нем никак не сказался, потому что в сборной решение Луиса восприняли с пониманием. Все-таки речь о важнейшей для «ацтеков» фигуре. Чавес до переезда успел и на ЧМ-2022 красивейшим голом отметиться, и внести существенный вклад (два мяча) в 12-й для мексиканцев титул победителей Золотого кубка КОНКАКАФ. Забивал Чавес и в Лиге наций КОНКАКАФ, в рамках которой для представителей Северной Америки проходил отбор на предстоящий турнир.

Не должно быть проблем с игровой практикой и у защитника «Балтики» Фернандеса, который регулярно выступает за Боливию в отборе на мировое первенство, а прежде защищал цвета базового для сборной клуба «Боливар». Ну а спартаковец Угальде — важная фигура в Коста-Рике. Кстати, первый мяч за сборную — в товарищеской игре с Саудовской Аравией — он забил уже в качестве игрока красно-белых. Угальде был в старте в обоих июньских отборочных матчах ЧМ-2026, а его гол и две передачи обеспечили крупную победу над Гренадой (3:0).

Наконец, в заявку Чили попал только один из двух футболистов ЦСКА. Полузащитнику Мендесу, который не играл за сборную с момента удаления в ноябрьской игре с Парагваем, придется довольствоваться просмотром трансляций. Так что Давила сыграет и за себя, и за одноклубника. Армеец в национальной команде сейчас на хорошем счету. В марте он отметился голом и передачей против Албании (3:0) и был в старте на игру с вице-чемпионом мира Францией (2:3), а перед Кубком Америки дважды поразил ворота Парагвая (3:0).

Леандро Паредес. Фото Global Look Press

Беглец Варела и скандалист Паредес

Тех же, кто соскучился по старым знакомым, ждут встречи с несколькими бывшими игроками РПЛ. Хотя вряд ли динамовские болельщики сильно тоскуют по сбежавшему во «Фламенго» уругвайскому защитнику Вареле. Думается, не все поклонники «Рубина» вспомнят нынешнего ветерана сборной Перу Самбрано, а другой игрок «инков» — пребывающий сейчас в статусе свободного агента полузащитник Куэва — не оправдал надежд в «Краснодаре».

Самый же титулованный из всех бывших — чемпион мира и победитель прошлого Кубка Америки Паредес. Экс-полузащитник «Зенита» — важная фигура в сборной Аргентины. Так что он точно будет в центре внимания. Особенно когда в ход пойдут любимые провокации Леандро. В этом плане это один из самых неприятных игроков Южной Америки.

А самое внушительное представительство наших бывших — в сборной Венесуэлы. Защитник Чансельор пережил сложные времена в «Анжи», играя там под руководством Магомеда Адиева. Его коллега по амплуа Анхель провел четыре сезона в Грозном. А 34-летний чемпион России и лучший снайпер в истории сборной (41 гол) Рондон отметился сразу в трех клубах РПЛ — «Рубине», «Зените» и ЦСКА. Только его уже стали забывать, тогда как форвард сборной Ямайки Николсон два года назад выиграл со «Спартаком» Кубок России. Игравший на правах аренды в «Клермоне» форвард сейчас в полном порядке — забил три (два победных) гола в обоих летних отборочных матчах ЧМ-2026.